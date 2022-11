Lula não aprendeu que são os mais pobres que sofrem com a falta de responsabilidade fiscal

Publicidade

A transição foi iniciada, e com atraso. Faltam apenas 50 dias para a troca de comando.

Os apoios recebidos no segundo turno tornam inevitáveis diferentes perfis políticos compondo o grupo, a ser liderado por Alckmin. Mas há limites para a heterogeneidade de ideias.

Quando vi o quarteto para a economia, lembrei do Stanislaw Ponte Preta. “Moderna Teoria Monetária”, “Nova Matriz Econômica”, Estado intervencionista ou um sólido e coerente programa econômico com âncora fiscal. O que pode sair dessa Torre de Babel? Pelo que ouvimos de Lula nesta semana, não há motivos para otimismo. É cada vez mais urgente que o ministro da Economia seja anunciado, para que fique claro qual rumo será tomado.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito para o terceiro mandato; engana-se quem pensa que é a Faria Lima que sofre com a falta de responsabilidade fiscal

Haverá espaço para a revisão do projeto petista? Deveria. Mas pouco provável. Lá está a volta a um passado que deu muito errado. Refinarias, indústria naval, reindustrialização, microprocessadores e bancos públicos. Só falta acabar com a TLP.

As etapas no debate da PEC da Transição estão trocadas. O valor do tal “waiver” só deveria ser discutido após a revisão do Orçamento. O atual, encaminhado por Bolsonaro, já prevê um déficit de R$ 60 bilhões e traz prioridades invertidas. Mantém desonerações para combustíveis, enquanto inviabiliza as áreas social e tecnológica.

É na discussão de um novo Orçamento que o futuro governo deveria incorporar seu programa, incluindo nele as promessas de campanha. Se houver espaço.

Só que Lula, enfim, disse o que pensa sobre a PEC: não aceita limites. Mostra que não aprendeu que, sem responsabilidade fiscal, as pessoas mais necessitadas são as que mais sofrem. O real perde valor, os juros sobem. Inflação e desemprego são sempre o resultado. Engana-se quem acha que é a Faria Lima que sai perdendo.

Não existe isso de que o volume de gastos não é o problema, basta “saber gastar”. Esse filme a gente conhece, e não termina bem. A má alocação de recursos públicos é nossa tradição.

Todo político gosta de gastar. Lula dobrou a aposta. Quer liberdade para os “gastos do bem”; escolhidos por ele, claro. Se a cada restrição aos desejos dos governantes uma PEC for proposta, Orçamento e o planejamento perdem sentido.

Lula faz agora movimento oposto ao de 2002, quando tentou furar a bolha de pessimismo com a Carta aos Brasileiros. Assumiu e deu continuidade às políticas de FHC. Hoje, anuncia seu projeto Lula3. É governo do PT para o PT. E lá se vão esperanças de um governo de conciliação, compatível com os apoios que recebeu. As equipes de transição, pelo jeito, são só para inglês ver.