Minha ida coincidiu com as comemorações do Dia Internacional da Mulher. Por isso, três nomes me tocaram pela atuação no combate à violência de gênero: os das iranianas Shirin Ebadi (2013) e Narges Mohammadi (2023) e da iraquiana Nadia Murad (2018).

Shirin aparece na foto de cabelos curtos, sem véu. Narges recebeu o prêmio por sua luta contra opressão das mulheres, de dentro da prisão de Evin. Está condenada a 31 anos e 154 chibatadas. Elas comandam o Centro de Defensores dos Direitos Humanos (DHRC), criado por Shirin. No Irã, até a forma de usar o véu é controlada pelo governo, e duas jovens foram assassinadas recentemente por estarem com parte do cabelo à mostra. Nadia é uma sobrevivente de um sequestro do Estado Islâmico e denunciou o uso de violência sexual como arma de guerra.

Os avanços nas conquistas das mulheres ocorrem lentamente, enquanto os retrocessos andam a galope. A ONU levou mais de quatro meses para reconhecer que o Hamas violentou e torturou mulheres judias no pogrom de 7/10, mesmo elas tendo sido exibidas como troféus pelas ruas de Gaza. E o Irã preside o Conselho das Mulheres da mesma organização.