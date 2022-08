Lucro líquido da Eletrobras cai 45% no segundo trimestre, para R$ 1,4 bilhão

A Eletrobras teve lucro líquido de R$ 1,4 bilhão no segundo trimestre do ano, queda de 45% na comparação com o mesmo período de 2021. No acumulado até junho, o lucro da companhia caiu 1%, para R$ 4,1 bilhões.

Segundo a empresa, o resultado foi influenciado negativamente pela provisão para perdas em investimentos de R$ 890 milhões, em função, principalmente, do aporte de capital realizado por Furnas na SPE Santo Antônio Energia. No trimestre, também pesou o registro de R$ 694 milhões em Provisão para Crédito de Liquidações Duvidosas relativo à inadimplência da distribuidora Amazonas Energia.

Logo da Eletrobras; lucro líquido no segundo trimestre foi de R$ 1,4 bilhão. Foto: Brendan McDermid/Reuters

A receita operacional líquida atingiu R$ 8,9 bilhões, 19,1% superior ao mesmo período de 2021. De janeiro a junho, o Ebitda - lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização - ajustado somou R$ 4,861 bilhões, alta de 6% comparado a igual intervalo do ano anterior.

Ao final do trimestre, a dívida líquida recorrente da Eletrobras era de R$ 15,142 bilhões, 11% menor que no mesmo intervalo do ano anterior. Os investimentos no trimestre totalizaram R$ 2,548 bilhões, um crescimento de 159%.