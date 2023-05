Eletrobras: minoritários questionam CVM sobre possível acordo para aumentar assentos da União

RIO - O diretor da Associação de Empregados de Furnas (Asef) e acionista da Eletrobras, Felipe Ferreira de Araújo, entrou com questionamento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícias veiculadas na mídia de que a empresa e a União estariam conversando para aumentar o número de assentos do governo no conselho de administração da ex-estatal.

“Como acionistas, exigimos explicações imediatas, uma vez que qualquer movimentação no conselho de administração da companhia deve ser discutida no fórum adequado, ou seja, na Assembleia de Acionistas”, disse o diretor da Asef no pedido à CVM, protocolado nesta terça-feira, 30.

O documento solicita “imperiosamente” que os esclarecimentos sejam feitos via comunicado ao mercado e o mais urgente possível.

Comissão de Valores Mobiliários é o órgão responsável por regular o mercado financeiro e de capitais no Brasil Foto: Fabio Motta / Estadão

De acordo com matérias divulgadas nesta segunda e terça-feira, 30, a União poderia aumentar o número de cadeiras no conselho da Eletrobras de um para três ou quatro, o que aumentaria o poder do governo na companhia, privatizada no ano passado.

Em troca, o governo deixaria de questionar cláusulas da privatização da companhia, como o poder de voto, que está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de o governo ter mantido 43% da participação acionária na Eletrobras, o peso do voto é limitado a 10%, como os demais acionistas.