O empresário sul-africano Elon Musk, dono da Tesla e do Twitter, deixou por poucas horas de ser o homem mais rico do mundo nesta quarta-feira, 7, de acordo com a revista Forbes. Bernard Arnault, chefe executivo da LVMH, empresa-mãe da marca de produtos de luxo Louis Vuitton e membro da família fundadora, havia assumido o posto antes de voltar, em menos de duas horas, ao segundo lugar da lista.

Arnault tem um patrimônio de US$ 185,4 bilhões, enquanto Musk temporariamente caiu para US$ 185,3 bilhões. As razões foram uma queda nas ações da Tesla, a empresa de Musk que produz carros elétricos. Posteriormente, as perdas da Tesla foram reduzidas e Musk voltou a ser o homem mais rico do mundo, com um patrimônio total de US$ 185,7 bilhões.

As ações da Tesla caíram 47% desde que Musk fez uma oferta de US$ 44 bilhões pela compra da rede social Twitter. O empresário precisou vender parte de seus papéis na companhia para garantir que a transação da rede acontecesse. Contudo, grande parte de seu patrimônio está atrelado ao valor de mercado da Tesla, e o total de dinheiro que possui foi reduzido em US$ 70 bilhões desde que as negociações pelo Twitter se tornaram públicas.

Além disso, a gestão de Musk no Twitter tem sido considerada errática por analistas. Um dos planos do bilionário foi o de cobrar pelo selo de “verificado”, que indica a veracidade do usuário na conta. Porém, usuários pagaram e utilizaram para se passar por outros, o que gerou diversos problemas e obrigou que o bilionário suspendesse o selo pago. Milhares de pessoas também foram demitidas da empresa.

Bernard Arnault, CEO do grupo LVMH.

Musk também é dono das empresas SpaceX, que trabalha com o mercado espacial de foguetes, Neuralink, que visa desenvolver interfaces de banda larga que conectem a mente humana a computadores, e Starlink, que tenta fornecer internet via satélite para todo o planeta.