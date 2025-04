Musk adicionou US$ 147 bilhões à sua fortuna no último ano, impulsionado pelo desempenho da SpaceX e de sua empresa de inteligência artificial, a xAI, aponta a Forbes. Mesmo com protestos e a queda no mercado, as ações da Tesla ainda continuam mais altas do que no ano passado, contribuindo para o resultado.

Assim, Musk recuperou o título de pessoa mais rica do mundo, superando Bernard Arnault, que ficou em 1º lugar em 2024 e agora está em 5º lugar no ranking. Além disso, Musk tem uma vantagem de US$ 126 bilhões sobre o segundo colocado, Mark Zuckerberg (patrimônio estimado em US$ 216 bilhões).