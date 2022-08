Elon Musk vende quase US$ 7 bilhões em ações da Tesla

NOVA YORK - O CEO da Tesla, Elon Musk, vendeu quase US$ 7 bilhões em ações da empresa nos últimos dias, mostram as divulgações de relatórios, apenas alguns meses depois de dizer que não planejava vender mais papéis da Tesla. O maior acionista da companhia vendeu cerca de 7,9 milhões de ações entre sexta, 5, e terça-feira, 9, deixando-o com uma participação de 15% na empresa.

O chefe da Tesla esteve em uma onda de vendas no ano passado, durante o qual ele sacou cerca de US$ 32 bilhões em ações da fabricante de veículos elétricos. Isso inclui cerca de US$ 8,5 bilhões em vendas em abril, enquanto Musk estava alinhando financiamento para um acordo de US$ 44 bilhões para assumir o Twitter. Na época, ele twittou: “Não há mais vendas de TSLA planejadas depois de hoje”.

Leia também SpaceX ganha duas rivais em missão audaciosa rumo a Marte

Musk, cujo patrimônio líquido totaliza cerca de US$ 250 bilhões de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, é remunerado em ações e não aceita salário da Tesla. Há muito tempo ele relutou em vender ações da empresa, o que poderia enfraquecer seu controle. Grande parte das vendas do ano passado foram destinadas a cobrir as obrigações de retenção de impostos associadas ao exercício de opções de ações.

Continua após a publicidade

Prédio da Tesla na Califórnia; após venda de ações, Musk ficou com uma participação de 15% na empresa. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Na semana passada, os acionistas da Tesla abriram caminho para um desdobramento de ações de 3 por 1 que, segundo a empresa, foi projetado para tornar a propriedade mais acessível a funcionários e investidores individuais. / DOW JONES NEWSWIRES