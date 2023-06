Em campanha, Biden defende que ricos paguem ‘parte justa’ em tributos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu a taxação de americanos mais ricos neste sábado, 17, durante o primeiro comício de sua campanha de reeleição. Durante sua fala, o político afirmou a milhares de membros de sindicatos que suas políticas criaram empregos e elevaram o padrão da classe média. Agora, segundo ele, é a hora de os ricos “pagarem sua parte justa” em tributos.

Ainda em seu discurso, Biden destacou o abrangente pacote climático, tributário e de saúde assinado no ano passado que cortou o custo de medicamentos prescritos e reduziu os prêmios de seguro - questões que conselheiros dizem serem a peça central de seu argumento para um segundo mandato. “Estou ansioso por esta campanha”, disse Biden aos gritos de “mais quatro anos!” antes de acrescentar: “Temos um recorde para executar.”

A escolha da Filadélfia e da Pensilvânia - e de um público amigável de sindicatos - como sua primeira parada oficial de campanha refletiu o papel crucial de ambos em seu esforço de reeleição. A cidade foi o local de sua sede de campanha em 2020 e o Estado foi um dos poucos que votaram no Republicano Donald Trump em 2016, mas voltaram para os Democratas quatro anos depois.

Durante o primeiro comício de sua campanha de reeleição, Joe Biden adotou um discurso visto como ‘populista’ Foto: AP Photo/Susan Walsh, File

Até o comício, a principal atividade da campanha de reeleição de Biden era arrecadar fundos, enquanto a campanha tenta acumular um bom volume de recursos antes de o segundo trimestre do ano terminar. O presidente fez arrecadação de recursos em uma casa em Greenwich, Connecticut, na sexta-feira e em breve realizará eventos similares na Califórnia, Maryland, Illinois e Nova York.

Biden não mencionou nenhum de seus possíveis oponentes republicanos pelo nome, mas disse que muitos no Partido Republicano “se opõem a tudo o que fiz”. Apontando para as altas taxas de inflação, os Republicanos criticaram a “Biden-omics” (economia de Biden). “Não sei o que diabos é isso”, disse ele, “mas está funcionando”.

O evento, que os organizadores disseram incluir sindicatos que representam 18 milhões de trabalhadores em todo o país, lembrou o então candidato Biden abrindo sua campanha presidencial de 2020 em um sindicato em Pittsburgh.

Biden afirmou em seus comentários que, se os banqueiros de Wall Street entrassem em greve, ninguém notaria. Mas, se os membros dos sindicatos abandonassem o trabalho, “o país inteiro pararia”. Ele também criticou aqueles que têm patrimônio de mais de US$ 1 bilhão por pagar, segundo ele, apenas 8% em impostos federais. Isso levou um homem na plateia a gritar: “Quanto você paga?”. Biden respondeu: “Eu pago muito mais do que isso.” Ele disse repetidamente que os ricos devem “pagar sua parte justa”. /COM ASSOCIATED PRESS.