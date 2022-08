Em dia de aversão a risco, Bolsa sobe 1,11% e dólar avança 1,94%

Na contramão do exterior negativo, com dólar em alta também por aqui, o Ibovespa recuperou a linha dos 103 mil pontos, vista anteontem no que havia sido seu melhor nível de fechamento desde 10 de junho (105.481,23), superado pelo de hoje. Ao fim, a referência da B3 subiu 1,11%, a 103.361,70 pontos, entre mínima de 101.693,98 e máxima de 103.659,68, saindo de abertura aos 102.225,08 pontos nesta terça-feira. Aos poucos em recuperação, o giro foi hoje aos R$ 25,3 bilhões. Na semana e no mês, o Ibovespa avança 0,19%, com perda no ano limitada agora a 1,39%.

No exterior, a cautela voltou a prevalecer nesta segunda sessão da semana, com os investidores ponderando novas declarações de autoridades do Federal Reserve (Charles Evans, de Chicago; Mary Daly, de São Francisco; e Loretta Mester, de Cleveland, para quem “a inflação não esfriou de forma alguma”).

Com as declarações, interpretadas como ‘hawkish’ pelo mercado, o comportamento dos futuros, na CME, mostrava aumento na chance de que o Fed eleve os juros em 75 pontos-base em 21 de setembro, acima dos 50 pontos-base que vinham, e continuam a ser, majoritariamente precificados pelo mercado. Nesta tarde, subia a 40,5% a expectativa por 75 pontos, de 29,0% ontem, enquanto a possibilidade de alta de 50 pontos-base ainda se mantém majoritária, em 59,5%, comparada a 71% ontem.

“A ida de Pelosi à ilha pode ser considerada uma afronta à autoridade chinesa, que já disse que irá retaliar caso a visita realmente ocorra”, aponta em nota a Guide Investimentos. O evento é mais um fator de tensão militar em cenário já conturbado por disputas geopolíticas entre o Ocidente e o Oriente, com potencial para aproximar ainda mais Rússia e China como contestadoras da ordem liberal conduzida pelos Estados Unidos. Durante a visita de Pelosi, a China programa exercícios militares, entre quinta e domingo, o que contribuiu hoje para puxar os preços do petróleo um pouco para cima.

Assim, na B3, o dia moderadamente positivo para as commodities deu suporte à Petrobras, embora enfraquecido no fechamento (ON +0,05%, PN +0,45%), e especialmente às ações do complexo minero-siderúrgico, com Vale ON (+3,19%) à frente - ainda cedendo 6,42% no ano. Na ponta do Ibovespa, Locaweb (+8,72%), Hapvida (+5,23%) e IRB (+3,65%). No lado oposto, Via (-3,69%), Cyrela (-3,02%), Eztec (-2,80%) e Azul (-2,70%) - esta afetada diretamente pelo avanço do dólar na sessão, de 1,94%, a R$ 5,2792. Na véspera do Copom e próximo à divulgação dos resultados trimestrais do Bradesco, o setor de bancos teve sessão positiva, com Bradesco PN (+1,73%) à frente.

Em trajetória ascendente desde a abertura dos negócios, o dólar acelerou os ganhos no mercado doméstico de câmbio ao longo da tarde e encerrou a sessão desta terça-feira (2) em alta de 1,94%, cotado a R$ 5,2792, após ter registrado máxima a R$ 5,2801. O dia foi marcado por uma corrida global à moeda americana. À tensão geopolítica entre China e Estados Unidos desencadeada pela visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, somou-se um rearranjo de apostas para o ritmo de alta dos juros americanos, na esteira de declarações duras de dirigentes do Federal Reserve (Fed).

Termômetro do desempenho do dólar frente a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY operou em alta firme e voltou a superar os 106,300 pontos, com ganhos frente ao euro e ao iene. O dólar também subiu em bloco na comparação com divisas emergentes e de países exportadores de commodities, com alta superior a 2% ante pares do real como o rand sul-africano e os pesos mexicano e chileno.

As taxas das Treasuries dispararam, com o retorno do papel de 2 anos - mais ligado às perspectivas para o aperto monetário nos EUA - subindo mais de 6% e voltando a passar de 3%. Ala relevante do mercado volta a encampar a aposta de que o Fed pode elevar a taxa básica em 75 pontos-base em setembro - hipótese que havia minguado na semana passada, após o presidente do BC americano, Jerome Powell, dizer que seria apropriado diminuir o ritmo do ajuste monetário, dado que a taxa básica já estaria perto do nível neutro.

Dirigentes do Fed com direito a voto nas reuniões de política monetária falaram duro hoje. Pela tarde, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse, em evento, que a inflação nos EUA “não esfriou de forma alguma” e que o BC americano ainda “tem mais trabalho a fazer”. Pela manhã, a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, já havia alertado para os riscos inflacionários ao dizer que o trabalho do BC americano não está nem perto de ser concluído. “Nós elevaremos os juros e os manteremos lá por um tempo”.

“O dólar está se valorizando frente a todas as divisas emergentes. Esse movimento está sendo guiado por fatores técnicos e, principalmente, pelo temor de que o Fed mantenha uma postura mais ‘hawkish’ nas próximas reuniões”, afirma o especialista em mercados internacionais do C6 Bank Gabriel Cunha, ressaltando que a parte curta da curva de juros americana sobe mais de 20 pontos-base, impulsionando o dólar. “Membros do Fed indicaram hoje que a inflação ainda está muito alta e não descartam uma nova alta de 0,75 ponto na próxima reunião”.