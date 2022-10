Em dia de feriado nos EUA, Bolsa cai e dólar fecha a R$ 5,19

Em dia de feriado nos Estados Unidos, a Bolsa brasileira iniciou a semana em queda, perdendo 0,37%, fechando aos 115.940 pontos nesta segunda-feira, 10. Já o dólar fechou com desvalorização ante o real, encerrando o dia em baixa de 0,42%, cotado a R$ 5,19.

Nos primeiros dez dias de outubro, o Ibovespa – principal índice da B3 – acumula ganho de 5,37% em outubro, colocando o resultado do ano a 10,61%. A queda do dólar levou as perdas acumuladas em outubro a 3,78%. A liquidez foi bastante reduzida em razão do feriado americano do Dia de Colombo nos Estados Unidos.

Economista-chefe da Valor Investimentos, Piter Carvalho diz que é comum as bolsas terem menos liquidez em dias de feriado nos EUA. “Os mercados lá fora aguardam nesta semana a divulgação de novas leituras sobre a inflação nos Estados Unidos, e com novas falas de dirigentes do Federal Reserve (BC dos EUA) em tom ‘hawkish’ (negativo).”

Com isso, o cenário fortalece a expectativa, como a do economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, de a taxa de juros crescer 0,75% em novembro nos EUA. Para ele, os dados da última sexta-feira, 7, mostram que o mercado de trabalho continua muito forte no país, com taxa de desemprego em mínima de quase 50 anos.

No front político, não houve novidades capazes de exercer influência relevante na formação da taxa de câmbio. Passada a baixa de cerca de R$ 0,20, na semana passada, desencadeada pela redução da percepção de risco fiscal após o primeiro turno das eleições, investidores estão à espera de sinais mais claros sobre o desenho da política econômica em 2023.

Comportamento das ações

Letícia Sanches, especialista em renda variável da Blue3, observa que a piora do desempenho do petróleo impactou na B3. O que colocou Petrobras ON e PN em baixa, respectivamente, de 0,91% e de 1,13% no fechamento. Dia amplamente negativo também para Vale ON (-2,01%) e para as ações de grandes bancos (BB ON -1,45%, Bradesco PN -1,51%, Itaú PN -1,06%).

“O pleno emprego nos Estados Unidos reforça os temores dos investidores quanto ao risco de uma política monetária mais agressiva e, em consequência, de recessão”, acrescenta Letícia. Na ponta perdedora do Ibovespa destaque para Cosan (-7,51%), refletindo ainda a preocupação em torno de aquisição de participação acionária na Vale.