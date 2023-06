Em terceiro lay-off em menos de um ano, Golman Sachs corta 125 diretores executivos

O banco americano Goldman Sachs deu início a um processo de corte de diretores executivos que deve afetar funcionários de todo o mundo, de acordo com a Bloomberg. Segundo a agência, que teve a informação confirmada por pessoas familiarizadas com o assunto, o movimento ocorre enquanto a empresa reduz seu quadro de funcionários em meio a uma baixa nos negócios.

A previsão é que 125 diretores gerentes de escritórios de todo o mundo sejam desligados da instituição financeira, incluindo alguns em bancos de investimento. Para o jornal, a fonte, que pediu para ficar em anonimato, relatou que nem todas as demissões já aconteceram. À Bloomberg, um porta-voz da Goldman Sachs não quis comentar sobre o lay-off.

Em janeiro, Goldman Sachs desligou 3,2 mil funcionários. Na foto, o CEO do banco, David Solomon, falando em conferência durante o evento Goldman Sachs Investor Day, em Nova York, em fevereiro deste ano. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Com sede em Nova York, a empresa, fundada em 1869, mantém escritórios em diversos países, como França, Índia, Itália, Japão, Reino Unido e Emirados Árabes. No Brasil, a instituição financeira possui escritório em São Paulo, desde 1995, de acordo com o site da empresa. Não está claro se o processo afetará o Brasil.

Essa é a terceira rodada de demissões que a Goldman Sachs promove em menos de um ano. Em setembro de 2022, a empresa desligou cerca de 500 profissionais, seguido de uma rodada ainda maior de cortes no início deste ano, com 3,2 mil empregados demitidos, conforme noticiou também a Bloomberg. Em fevereiro, o diretor financeiro, Denis Coleman, disse que os cortes de empregos em janeiro, combinados com a redução da contratação, resultariam em US$ 600 milhões em redução da folha de pagamento.

O movimento reflete o cenário de bancos que entre 2020 e 2021 alavancaram as contratações a partir de um aumento nas fusões e aquisições e ofertas públicas, mas que agora enfrentam a queda das taxas à medida que os negócios não entregam bons resultados. É o caso também de JPMorgan, que está demitindo cerca de 40 banqueiros de investimento como parte de seu esforço para lidar com a desaceleração global, de acordo com um relatório da Bloomberg News na sexta-feira, 23.

Da mesma forma, o Citigroup também começou a cortar centenas de empregos em este ano e ainda pretende eliminar 30 postos em banco de investimento, além de outros 20 no banco corporativo da empresa localizado em Londres.