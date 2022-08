Gol anuncia embarque com reconhecimento facial em voos nacionais

A Gol anunciou nesta terça-feira, 9, que agora é possível embarcar com reconhecimento facial em voos nacionais da companhia nos aeroportos de Congonhas (em São Paulo) e Santos Dumont (no Rio). Com o serviço, não será mais necessário apresentar documentos físicos.

Embarque com reconhecimento facial está disponível em voos nacionais da Gol nos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont Foto: Werther Santana/Estadão

Leia também Gol vai cortar voos para enfrentar prejuízo bilionário; preço das passagens deve subir

Para realizar o cadastro é necessário ter mais de 18 anos e ter a biometria cadastrada nos órgãos do governo, como da CNH digital ou título de eleitor. Além disso, é preciso cadastrar o reconhecimento facial no aplicativo da Gol - confira o passo a passo:

Continua após a publicidade

1. Baixe o aplicativo da Gol

2. Realize o seu check-in no aplicativo

3. Ao final do processo de check-in, será oferecido o serviço de embarque com reconhecimento facial

4. Siga as instruções para realizar o cadastro

5. Aguarde a confirmação

Ao chegar ao aeroporto, o viajante, depois de despachar sua bagagem, deve se dirigir a um dos portões de embarque biométrico com o cartão de embarque em mãos. No portão, um equipamento irá fazer o reconhecimento facial. Antes de entrar na aeronave, será feita a leitura biométrica.