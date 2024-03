Além da Força Aérea Brasileira, a Embraer já fechou a venda de unidades do C-390 para os governos de Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca e Coreia do Sul. O modelo voltado para transporte de cargas e tropas também pode ser usado para combate aéreo ou em missões de evacuação médica, resgate e assistência humanitária. O modelo também é capaz de reabastecer outros aviões e helicópteros em pleno voo. De acordo com a empresa, a aeronave pode ser reconfigurada para os demais usos em apenas três horas.

Segundo Spuldaro, a compra da aeronave pela Arábia Saudita pode proporcionar uma economia de US$ 2 bilhões do ponto de vista operacional para o governo do país nos próximos 30 anos. Além da economia com manutenção, a proposta inclui o atendimento de especificidades requeridas pela Força Aérea da Arábia Saudita e uma parceria com a Saudi Arabian Military Industries (Sami).