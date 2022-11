A Embraer informou nesta quarta-feira, 30, que recebeu um novo pedido firme para cinco aeronaves E195-E2. O nome da companhia aérea compradora não foi revelado.

Aeronave E195-E2 da Embraer Foto: Divulgação/Embraer

Leia também Falta de peças atrasa fabricação de aviões e prejudica resultados de Embraer, Boeing e Airbus

Até o final de 2023, a Embraer entregará quatro aeronaves e a última no início de 2024. O valor do contrato é de US$ 389,4 milhões, que será adicionado à carteira de pedidos do quarto trimestre.

Segundo a Embraer, a companhia aérea compradora tem “planos otimistas de crescimento nos próximos anos”.