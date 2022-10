Embraer terá R$ 542 milhões em crédito do Reino Unido para compra de tecnologia britânica

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO’ - A Embraer fechou acordo de 89 milhões de libras (R$ 542 milhões, aproximadamente) com a UK Export Finance (UKEF), agência de crédito do Reino Unido, para importar tecnologia e peças de fornecedores britânicos. O empréstimo foi intermediado pelo JPMorgan Chase, informou o governo britânico.

Embraer fechou acordo de 89 milhões de libras com a UK Export Finance (UKEF), agência de crédito do Reino Unido. Foto: Roosevelt Cassio/Reuters

O CFO da Embraer, Antonio Carlos Garcia, afirmou que essa primeira operação com a UKEF demonstra o sucesso da estratégia de diversificar fornecedores e parceiros financeiros da companhia. “Estamos sempre procurando ações para melhorar o perfil da nossa dívida e essa operação é outro passo nessa direção”, disse.

O CEO interino da UKEF, Samir Parkash, falou que o Brasil é um parceiro comercial importante para o Reino Unido. “Na verdade, nos últimos quatro trimestres antes do T1 de 2022, o comércio de bens e serviços entre as duas nações cresceu 18% no ano a ano, alcançando 6,5 bilhões de libras.”