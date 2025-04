Suécia confirma compra de quatro aeronaves C-390 Millennium da Embraer

O anúncio ocorreu durante a LAAD Defence & Security 2025. Com o acordo, o país passa a integrar o programa C-390, do qual já fazem parte Holanda e Áustria. Estavam presentes no evento o secretário de Estado do Ministério da Defesa da Suécia, Peter Sandwall, e o CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior.

Sandwall disse durante o anúncio que a “capacidade do C-390 de realizar suas missões em ambientes desafiadores a qualquer hora, em qualquer lugar, será um ativo crítico para a estratégia de defesa da Suécia, garantindo operações eficazes nas próximas décadas”, afirmou.