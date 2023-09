Emirates anuncia avião que terá uma classe a mais além das usuais Econômica, Executiva e Primeira

A companhia aérea Emirates, dos Emirados Árabes, anunciou uma renovação nas suas aeronaves A380 e a inclusão de uma nova classe, a Econômica Premium. Os designs dos interiores foram transformados e os assentos são “de última geração”.

A companhia planeja que a nova configuração com assentos da Econômica Premium seja oferecida para viajantes de Guarulhos, e qualquer desenvolvimento sobre isso será anunciado.

“A implementação de aeronaves equipadas com assentos da Econômica Premium da Emirates em destinos globais depende de uma série de fatores, incluindo a disponibilidade de aeronaves que saem do nosso programa de modernização, a demanda de viagens, entre outros”, disse a empresa em nota.

Na nova classe, os assentos de couro na cor creme são mais largos do que na classe Econômica comum. Há ainda um espaço extra para o apoio de pernas elevado e acolchoado. Apoios de cabeça são ajustáveis e o assento possui uma reclinação maior. A classe fica mais na frente da aeronave, dando prioridade no desembarque. Os assentos também contam com mesas de madeira que se dobram no braço da poltrona e é oferecido um travesseiro ao passageiro.

Outra novidade dessas aeronaves são os novos designs do Shower Spa, da primeira classe, e do Lounge a bordo, onde o passageiro da Primeira Classe ou da Classe Executiva pode pedir bebidas e lanches, ficar no bar ou no sofá.