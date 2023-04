Empresa de videogames Sega negocia compra de criadora do jogo de celular Angry Birds

A empresa japonesa de videogames Sega negocia a compra da Rovio, criadora do jogo para celular Angry Birds. A informação foi confirmada pela Rovio neste sábado, 15. Segundo a empresa, as tratativas fazem parte de sua “revisão estratégica”.

Segundo o comunicado, as duas empresas irão divulgar mais informações “no momento apropriado”, mas não há garantia de que o negócio será fechado. A nota também não confirma valores.

A venda estaria sendo avaliada em cerca de US$ 1 bilhão, de acordo com fontes do The Wall Street Journal. Essas fontes disseram ao jornal que a Sega poderia fechar o acordo no início da próxima semana, desde que as negociações não sejam interrompidas ou se arrastem.

Conglomerado de entretenimento com sede no Japão, a Sega Sammy foi criada em 2004 a partir da fusão da empresa japonesa de caça-níqueis Sammy Corp. e da Sega Corp., fabricante de videogames por trás do personagem Sonic the Hedgehog. A empresa oferece produtos de entretenimento, incluindo jogos de fliperama, brinquedos e conteúdo de vídeo animado.

O sucesso de Angry Birds

Simples, mas viciante, Angry Birds é um jogo para celular pioneiro lançado em 2009, quando os smartphones ainda estavam engatinhando. Os jogadores usam um estilingue para atirar seus pássaros por cima, por baixo e por meio de vários obstáculos para derrubar esquadrões de porcos verdes que tentam roubar seus ovos.

Foi o primeiro jogo para celular a ser baixado 1 bilhão de vezes, segundo a Rovio, que afirmou no ano passado ter atingido a marca de 5 bilhões de downloads em seu catálogo de jogos.

Sediada e listada na Finlândia, a empresa aproveitou o sucesso do jogo original lançando várias sequências, bem como spin-offs de TV e filmes. Ela abriu o capital no final de 2017, esperando que a listagem ajudasse em seus planos de crescimento.

Personagens de pelúcia do jogo Angry Birds, da Rovio; jogo para celular foi o primeiro a ser baixado 1 bilhão de vezes. Foto: Anne Kauranen/Reuters

Mas a Rovio não conseguiu replicar o sucesso de Angry Birds com os jogos seguintes, tornando a empresa suscetível a uma aquisição por um rival maior, particularmente porque sua própria franquia envelhecida foi eclipsada nos últimos anos por rivais mais novos.

A Rovio estava anteriormente em negociações para ser adquirida pela Playtika Holding Corp., uma rival com sede em Israel, por mais de US$ 800 milhões. Essas negociações terminaram em março sem um acordo.

Os gastos globais do consumidor em jogos para celular caíram 6,4% no ano passado, para US$ 92,2 bilhões, segundo a Newzoo BV. Ainda assim, isso representa cerca de metade de todas as vendas de software de jogos, com o restante gasto em jogos de consoles e de computador, estima o rastreador da indústria.

A desaceleração, após um aumento na demanda durante a pandemia, adicionou combustível a um já ativo ambiente para fechar negócios no setor. No ano passado, a Take-Two Interactive Software Inc. concordou em comprar a Zynga Inc., fabricante do FarmVille, por cerca de US$ 11 bilhões.

Logo depois, a Microsoft Corp. fechou um acordo de US$ 75 bilhões para comprar a Activision Blizzard Inc., conhecida por suas franquias Call of Duty e Candy Crush, embora a transação esteja enfrentando escrutínio regulatório nos Estados Unidos e no exterior. Além disso, a unidade de videogames do Sony Group Corp. concordou no ano passado em comprar a Bungie, o estúdio que criou as séries Halo e Destiny, por cerca de US$ 3,6 bilhões. / DOW JONES NEWSWIRES