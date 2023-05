Empresas de mobilidade buscam soluções para a falta de insumos e equipamentos no setor

Com a pandemia de covid-19 superada de vez, o momento é de retomada nos mais diversos setores econômicos que foram transformados pela emergência sanitária global. A mobilidade se enquadra nesse cenário, já que o fluxo de produção de materiais, insumos e equipamentos passou por uma série de turbulências, cujos efeitos estão sendo sentidos agora pelo mercado.

A ViaMobilidade, que opera as Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo, enfrenta, por exemplo, atraso no planejamento de entrega dos 36 novos trens que foram encomendados para a Alstom. O grupo francês, por sua vez, com quase sete décadas de atuação no Brasil dedicadas ao transporte ferroviário, enfrenta o desafio de conseguir insumos, especialmente componentes eletrônicos, para acelerar as entregas.

Trata-se de um fenômeno global que afeta também outras indústrias, como a automobilística. A origem principal está na paralisação das fábricas na China durante a pandemia de covid-19. Esse quadro tem, inclusive, suscitado a mobilização do Brasil e de outros países para incentivar a produção de semicondutores e chips, reduzindo assim a dependência do fornecimento externo.

A entrega do primeiro trem pela Alstom já ocorreu e a nova composição segue em fase de testes e condicionamento para ser disponibilizada ao público com toda a segurança operacional necessária. Agora a ViaMobilidade e a Alstom correm contra o tempo para minimizar o efeito cascata dos atrasos.

“Apesar de todos os desafios do mercado, a nossa maior preocupação e foco é poder entregar aos nossos clientes, da forma mais rápida possível, um sistema renovado. Com trens mais modernos e confortáveis, mas sem deixar de lado a segurança dos processos de produção e testes”, relata Marcio Hannas, presidente da CCR Mobilidade.

As providências e adaptações necessárias em decorrência de todas essas circunstâncias serão debatidas no painel "Desafios da Mobilidade: o fornecimento no pós-pandemia", que a CCR, grupo proprietário da ViaMobilidade, patrocinará durante o Summit Mobilidade 2023, no dia 31 de maio, às 12h20