Empresas poderiam economizar até US$ 100 milhões por ano com corte de reuniões desnecessárias

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou que a redução de reuniões desnecessárias poderia levar a uma economia de cerca de US$ 2,5 milhões por ano em empresas de 100 funcionários e cerca de US$ 100 milhões por ano em empresas de 5 mil funcionários.

O levantamento, feito por Steven Rogelberg, professor de ciência organizacional e gestão da Universidade da Carolina do Norte, analisou quanto tempo 632 funcionários de 20 diferentes setores gastaram com reuniões e como eles respondem aos convites. O estudo foi realizado em parceria com a Otter.ai Inc., que oferece software para gravar e transcrever reuniões.

Segundo o relatório da pesquisa, os funcionários passam em média 18 horas por semana em reuniões. Apesar de desejar recusar cerca de 31% dos convites para participar dessas reuniões, os funcionários só recusam 14% deles - 83% dos convites são aceitos. Mas trabalhadores que participam de reuniões consideradas desnecessárias também afirmam se sentir “irritados” e “frustrados”.

Aceitar participar de reuniões pode ser uma norma da empresa, mas outra possível explicação para a alta porcentagem de convites aceitos pelos funcionários é a hesitação em recusar.

A pesquisa aponta que os funcionários não se sentem confortáveis em recusar participar de reuniões, por receio de chatear ou ofender o organizador e por temer que colegas pensem que eles não são engajados. Funcionários também relataram não querer incomodar colegas para contarem o que foi discutido. Quase 80% dos trabalhadores também afirmaram que seus gerentes não conversam com eles sobre a recusa em participar de reuniões.

Os dados também mostram que, em home office, quando os funcionários sentem que a presença deles na reunião não é necessária, eles passam 45% do tempo com o áudio ou o vídeo desligados e 70% do tempo fazendo outras tarefas. Uma solução para isso sugerida pelo estudo é convidar um funcionário apenas para as partes da reunião que são relevantes para ele.

A pesquisa sugere que é preciso mudar as normas relacionadas às reuniões no ambiente da empresa. “Reduzir reuniões desnecessárias iria não só reduzir a pressão sobre os funcionários e aumentar a produtividade organizacionalmente, mas também ajudaria as companhias a cortar custos drasticamente”, afirma o relatório.