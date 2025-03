‘Como vamos pagar por isso?’ Empresas dos EUA enfrentam a realidade das tarifas de Trump

De sua casa em Phoenix, nos Estados Unidos, Erica Campbell está esperando que um navio de carga da China entregue uma remessa de milhares de bonecos de chocalho de Jesus, ovos de Páscoa de lata, cobertores para bebês com temas religiosos e 15 mil pacotes de curativos Jesus Heals.

PUBLICIDADE Campbell, 36 anos, proprietária da Be a Heart, uma empresa de produtos católicos, pagou às fábricas chinesas que fabricam os itens meses atrás. As caixas foram carregadas em um contêiner antes de o presidente Donald Trump impor uma nova tarifa de 10% sobre todas as importações chinesas em 1º de fevereiro. Ela disse que provavelmente evitou pagar uma tarifa adicional como resultado, mas estava preocupada que houvesse mais tarifas americanas por vir. “Não consigo entender o que vai acontecer”, disse. “Estou em alerta máximo.”

O fato de Trump ter como alvo a China colocou milhões de pequenas empresas em uma situação turbulenta. Durante décadas, as empresas americanas projetaram produtos nos Estados Unidos e recorreram às fábricas chinesas para produzi-los de forma eficiente e econômica. É assim que a Apple produz iPhones e como uma empresária como Campbell, mãe de três filhos, opera um negócio que, segundo ela, gera US$ 2 milhões por ano em vendas a partir de sua cozinha.

Publicidade

Erica Campbell em sua casa e escritório em Phoenix, nos EUA Foto: Tag Christof/The New York Times

O New York Times ouviu cerca de cem empresas que importam da China sobre como as tarifas do presidente as estavam afetando. Elas são um corte transversal de empresas que se esforçam para se inserir na economia global: empresas que fabricam cartões comemorativos, jogos de tabuleiro, calçados para atividades ao ar livre, cabides, porta-retratos digitais, equipamentos para café, brinquedos, vitrais e eletrônicos personalizados.

Surgiram vários temas. As empresas americanas, e não os fornecedores chineses, estavam arcando com o custo das tarifas. Muitas empresas disseram que teriam que aumentar os preços para compensar as despesas, caso ainda não o tenham feito. Alguns falaram de uma sensação de paralisia nos negócios: eles tinham medo de fazer planos em meio ao fluxo imprevisível de novas tarifas, temendo o risco de transferir a produção para fora da China, já que nenhum país parecia imune.

Campbell abre caixa recém-entregue contendo protótipo de item fabricado para sua empresa na China Foto: Tag Christof/The New York Times

Recorrer a alternativas nacionais geralmente não era viável porque elas eram mais caras, a qualidade era inferior e havia menos opções. Por fim, reinventar completamente sua cadeia de suprimentos seria um empreendimento enorme para as empresas, exigindo tempo e despesas que elas não podem dispensar facilmente.

No mínimo, os proprietários de empresas estão enfrentando um aumento de 10% no custo das mercadorias que trazem da China, sejam elas componentes para itens montados nos Estados Unidos ou produtos acabados fabricados em instalações chinesas.

Publicidade

Eles podem receber uma fatura quando as mercadorias chegarem ao porto, ou a despesa adicional pode ser incluída nos custos de remessa. De qualquer forma, disseram os empresários, em muitos casos, o dinheiro sairia de seus bolsos.

E isso pode ser apenas o começo.

Na semana passada, Trump prometeu aplicar outro imposto de 10% sobre todas as importações chinesas a partir de terça-feira, 4, o mesmo dia em que as tarifas sobre o México e o Canadá devem começar. O status de ambos os países como importantes pontos de passagem para os produtos chineses e a perspectiva de retaliação dão aos proprietários de pequenas empresas mais um motivo para se preocupar.

A partir de 12 de março, haverá uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio importados — dois metais cuja produção é dominada pela China. As autoridades comerciais dos EUA estão propondo a imposição de taxas sobre as embarcações chinesas que entram nos portos dos EUA, o que pode aumentar os custos de transporte da China.

Publicidade

PUBLICIDADE Trump disse que a tarifa de 10% foi “uma salva de abertura”. No ano passado, na campanha eleitoral, ele prometeu uma tarifa de até 60%. Mesmo com 10%, a tarifa é um duro golpe para a Julianna Rae, uma empresa que vende roupas de dormir de seda de alta qualidade, porque todos os seus produtos são fabricados na China. Com sede em Burlington, Massachusetts, a empresa projeta robes, pijamas e camisolas de seda que são produzidos na China. Ela importa os produtos para os Estados Unidos e os vende em seu site e na Amazon. Os proprietários da empresa, Bill Keefe e Juli Lee, disseram que estavam lutando para lidar com os aumentos de custo que os impostos de importação de Trump estavam impondo a eles. Eles haviam importado uma grande quantidade de estoque antes da entrada em vigor das tarifas, antecipando a demanda sazonal do Natal e do Dia dos Namorados. Lee também está estudando a possibilidade de adiar algumas remessas na esperança de que Trump possa reverter o curso de suas tarifas.

Bill Keefe e Juli Lee, da fabricante de roupas de dormir de seda Julianna Rae, em Burlington, Massachusetts Foto: David Degner/The New York Times

Adiar os pedidos é um risco. Lee, de 56 anos, se preocupa com a possibilidade de não ter produtos disponíveis para os clientes. Seus fornecedores chineses, que já estão se sentindo pressionados por uma economia doméstica fraca, ficarão sobrecarregados por manterem estoques por períodos mais longos.

Publicidade

“Quanta aposta você pode fazer neles?”, disse Lee, referindo-se aos seus fornecedores, dos quais ela se tornou amiga após trabalharem juntos por mais de uma década. “A incerteza é realmente difícil para ambos os lados.”

Parte da linha de roupas de dormir de seda Julianna Rae Foto: David Degner/The New York Times

Em última análise, a despesa adicional pode ter que ser repassada ao consumidor. Keefe, de 71 anos, disse que o preço de um popular conjunto de pijama de seda, vendido por US$ 300, pode aumentar US$ 15.

No entanto, a empresa de 20 anos não tem muita escolha a não ser permanecer na China. Existem instalações de fabricação de seda em outros países, como Sri Lanka, Índia, Coreia do Sul e Tailândia, mas “o melhor maquinário, o melhor conhecimento, a capacidade de produzir produtos de qualidade a um bom preço estão localizados na China”, disse Keefe.

Para as empresas dispostas a transferir a produção para os Estados Unidos, o desafio é encontrar uma fábrica.

Publicidade

Por 18 anos, a Humangear, empresa de Chris Miksovsky sediada em São Francisco, projetou seus produtos de viagem e para atividades ao ar livre nos Estados Unidos e os produziu em fábricas chinesas.

Chris Miksovsky, fundador da Humangear, fabricante de acessórios para viagens e atividades ao ar livre, em sua oficina Foto: Rachel Woolf/The New York Times

Mas, lembrando-se do impacto das tarifas durante a primeira presidência de Trump, Miksovsky, de 56 anos, queria ver se a fabricação doméstica fazia mais sentido agora. Ele queria começar de forma simples com o produto mais vendido da Humangear, mas mais fácil de fazer: um utensílio de plástico com um garfo em uma extremidade e uma colher na outra, usado para acampar.

Equipamento de acampamento da Humangear, na oficina de Chris Miksovsky Foto: Rachel Woolf/The New York Times

Ele enviou um e-mail para seis empresas, das quais quatro não responderam. As duas que manifestaram interesse fizeram muitas perguntas sobre as especificações do produto. Depois que Miksovsky respondeu a todas as perguntas, uma empresa parou de responder a seus e-mails e a outra respondeu semanas depois, pedindo desculpas, mas não forneceu uma cotação.

“É muito bom dizer que vamos impor essas tarifas para trazer empregos de volta aos Estados Unidos”, disse ele. “Isso pressupõe que os Estados Unidos têm a capacidade de fabricar seu produto e, mais importante, pressupõe que eles têm interesse em fabricar esse produto.”

Publicidade

Miksovsky disse que estava procurando novos locais de fabricação, possivelmente na Tailândia ou no Vietnã, mas que era difícil prever quais seriam os próximos países visados por Trump.

“Digamos que você gaste todo esse tempo, esforço e dinheiro para transferir sua produção para outro país — quem pode dizer que Trump acorda e, naquela manhã, diz: ‘Vamos impor tarifas de 60% sobre o Vietnã, Camboja, África do Sul ou escolha seu país’?”, disse ele.

Shawn Ernst, de 39 anos, diversificou os fornecedores da empresa de peças para conserto de eletrodomésticos de sua família, a Snap Supply, durante a primeira presidência de Trump, para um lugar que ele achava que estaria a salvo dos custos crescentes de uma guerra comercial com Pequim: o México.

Shawn Ernst nos escritórios da Snap Supply, a varejista de peças de eletrodomésticos de sua família em St. Charles, Illinois Foto: Kayana Szymczak/The New York Times

Mas agora a empresa familiar de 45 anos, sediada em St. Charles, Illinois, está sofrendo com a perspectiva de uma tarifa dupla. As peças de reparo da empresa são fabricadas com aço e alumínio estrangeiros e, portanto, enfrentam custos mais altos devido a uma nova tarifa de 25% sobre esses materiais. Além disso, ele pode ter que começar a pagar uma tarifa adicional quando importar seus produtos do México. Ele disse que não estava claro se seria taxado duas vezes, mas a possibilidade disso “me deixa acordado à noite”.

Publicidade

Ernst, que administra a empresa com seu irmão, disse que seus fornecedores mexicanos estavam dispostos a absorver um aumento de custo de 5%. Entretanto, a Snap Supply terá que repassar o restante do aumento de custos aos clientes. Se a Snap Supply aumentar muito os preços, ele teme que sua empresa deixe de ser competitiva em relação às empresas chinesas que vendem peças semelhantes na Amazon.

Item de segurança para um tampo de fogão fabricado no México e que será embalado e vendido pela Snap Supply Foto: Kayana Szymczak/The New York Times

Ele também está preocupado que as tarifas possam forçar sua empresa a demitir alguns de seus 45 funcionários, disse ele.

“Nunca nos sentimos tão afetados por algo que um presidente fez”, disse ele. “É muito frustrante ver o que está realmente acontecendo.”

Campbell, vendedora de artigos religiosos, disse que estava pensando em repassar alguns dos custos adicionais das tarifas para seus clientes. No entanto, ela está relutante porque seus produtos não são essenciais e seus clientes são famílias como a dela, que já estão lidando com custos mais altos de mantimentos e gasolina.

Publicidade

O espectro de tarifas de importação chinesas ainda mais altas a deixa em pânico.

“Acho que as pessoas não entendem o que isso significa”, disse ela. “Não apenas para o meu negócio, mas na vida — como vamos pagar isso, já que tudo vem da China?”

c.2025 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.