Estadão Empresas Mais: Brasil tem tudo para liderar agenda verde, diz diretor do CEBDS

O Brasil tem tudo para liderar a agenda global verde, disse nesta quinta-feira, 23, Ricardo Mastroti, diretor executivo do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), em debate no evento de entrega do Prêmio Estadão Empresas Mais, em São Paulo.

O executivo destaca, no caso do Brasil, o fato de a agenda climática ter chegado à mesa do Ministério da Fazenda, o que mostra que “a ficha caiu”. “Esse era um tema do Ministério do Meio Ambiente”, disse. De acordo com Mastroti, agora o mercado de carbono sai. “Não tem reposta certa no mundo, mas a resposta errada é não fazer.”

Para ele, as empresas brasileiras têm um espaço fantástico pela frente. O Brasil tem a maior janela de oportunidade com a economia verde, disse. “É a maior oportunidade para sanarmos, a maior chaga deste país, que é a desigualdade.”

Para Mastroti, empresas brasileiras têm um espaço fantástico pela frente Foto: Rafael Arbex/Estadão

Risco e retorno

No debate, Reinaldo Le Grazie, sócio da gestora Panamby Capital e ex-diretor do Banco Central, disse que negócios não baseados em energia renovável têm maior risco e menor retorno que a média. A regulação dos governos precisa ajudar a transição energética, disse.

Muitas vezes, para se fazer essa transição, é preciso consumir mais combustível fóssil em um primeiro momento. Os investidores hoje, disse Le Grazie, querem saber se agenda verde é sustentável.

Ele reconheceu a importância de o governo brasileiro abraçar a agenda da economia verde e destacou a iniciativa do Tesouro Nacional de emitir títulos verdes. No entanto, segundo Le Grazie, o importante é a referência para as empresas.

“O Tesouro sempre monitora bem o momento, e foi bom. O título soberano no mercado internacional vai como referência e, a partir, daí as empresas têm o tal do ‘benchmark’ (referência) para suas emissões. É superimportante”, disse. Para ele, o que impulsiona é o setor privado tendo a capacidade agora de emitir títulos.

Leonardo Gava, do Climate Bonds, ressaltou que a emissão do título soberano brasileiro mostrou o apetite do investidor. “No mercado existe de 3 a 4 vezes mais demanda por esse tipo de produto e oferta. Tem muita oportunidade para o Brasil”, ressaltou