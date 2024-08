Empresas sul-coreanas pedem aos gerentes para trabalharem 6 dias por semana para evitar crise

“Antigamente”, disse Lim Hyung-kyu, executivo aposentado da Samsung, hoje com 70 anos, “minhas semanas eram segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sexta, sexta”.

Lim entrou na Samsung, a maior empresa da Coreia do Sul, em 1976 e subiu na hierarquia até chegar a diretor de tecnologia. Durante grande parte de seus mais de 30 anos na Samsung, trabalhar nos finais de semana era normal e legal, de acordo com as leis trabalhistas do país. "Eu não me importava", disse Lim. "Era divertido para mim." Agora as coisas são diferentes. As leis trabalhistas sul-coreanas limitam as horas de trabalho a 52 por semana: 40 horas padrão com até 12 horas extras. Os fins de semana são geralmente considerados fora dos limites, e os funcionários mais jovens estão atentos ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional de uma forma que seus pais ou avós não faziam.

Porém, nos últimos meses, algumas empresas sul-coreanas influentes pediram aos executivos que trabalhassem mais horas, em alguns casos dizendo-lhes para irem ao escritório seis dias por semana. Algumas pessoas do mundo dos negócios sul-coreano estão prevendo que os funcionários e gerentes de baixo escalão de empresas menores se sentirão pressionados a seguir o exemplo.

Passageiros em Seul. Na Coreia do Sul, a semana de trabalho de cinco dias tem apenas uma geração, introduzida pelas leis trabalhistas em 2004 Foto: Woohae Cho/NYT

A Samsung, assim como outras gigantes multinacionais da Coreia do Sul, acompanhou a explosão de desenvolvimento do país, desde a pobreza e a guerra até uma economia avançada e de alta tecnologia. Ela foi fundada no final da década de 1930 como uma loja que vendia legumes e peixes secos, começou a fabricar eletrodomésticos e outros produtos eletrônicos no final da década de 1960 e hoje é líder mundial em semicondutores, smartphones e outras tecnologias, com mais de 200 mil funcionários.

As empresas que agora pedem que os executivos trabalhem mais horas descreveram as medidas como uma resposta a uma desaceleração nos negócios, citando uma crise temporária ou uma emergência. O crescimento na Coreia do Sul tem sido irregular, com os gastos fracos dos consumidores afetando os lucros das empresas. A economia sofreu uma retração inesperada no último trimestre.

“É um sinal de que, na Coreia do Sul, trabalhar seis dias por semana ainda é aceitável”, disse Kim Seol, representante do Youth Community Union, um grupo de trabalho que representa trabalhadores entre 15 e 39 anos.

A pressão sobre os trabalhadores, especialmente os jovens, pode ser intensa na Coreia do Sul, que tem uma população cada vez menor e envelhecida, com uma das menores taxas de fertilidade do mundo. Os receios quanto à segurança no emprego e os custos crescentes de moradia, creche e educação têm desencorajado os coreanos em idade ativa a ter filhos, contribuindo para uma crise demográfica que paira sobre a economia.

Lim Hyung-kyu, agora aposentado, passou décadas na Samsung, chegando ao cargo de diretor de tecnologia Foto: Woohae Cho/NYT

Na Coreia do Sul, a semana de trabalho de cinco dias tem apenas uma geração, introduzida pelas leis trabalhistas em 2004, começando pelo setor público e pelas empresas maiores antes de se espalhar para as empresas menores. Um limite legal de 52 horas na semana de trabalho também é relativamente novo: foi introduzido em 2018, uma redução de 68 horas por semana.

Durante grande parte da história da Coreia do Sul no pós-guerra, uma época de rápido crescimento e reconstrução, esperava-se que os trabalhadores estivessem no escritório de segunda a sábado. “Naquela época, era difícil para as pessoas sobreviverem”, disse Lim, o executivo aposentado da Samsung. “Ajudar a empresa a crescer significava ajudar o país e, por extensão, a si mesmo.”

Na HD Hyundai Oilbank, a unidade de refinaria e posto de gasolina de um conglomerado industrial, cerca de 40 executivos começaram a ir ao escritório nos fins de semana nas últimas semanas para “responder à crise nos negócios”, de acordo com um representante da empresa. As vendas e o lucro da HD Hyundai Oilbank caíram drasticamente no ano passado devido à queda dos preços do petróleo.

PUBLICIDADE Em julho, a SK On, a unidade de baterias e veículos elétricos de um grupo de tecnologia, anunciou que entraria em “modo de emergência”, congelando os salários dos executivos e fazendo com que eles começassem seus dias de trabalho mais cedo. Leia também Greve de trabalhadores da Samsung por tempo indeterminado ameaça negócio de chips

Coreia do Sul destina investimento recorde de US$ 3 bi para América Latina e Caribe

Governo adia para 2025 início de nova regra que limita trabalho do comércio em feriados “Executivos e líderes darão o exemplo e assumirão a grande responsabilidade de atravessar uma crise”, disse Lee Seok-hee, executivo-chefe da SK On, em uma reunião de equipe, de acordo com um comunicado da empresa. A companhia, que perdeu dinheiro nos últimos trimestres, reduziu a produção e alertou sobre “condições desfavoráveis de mercado” em um relatório financeiro em abril. Um porta-voz da Samsung disse que, embora não seja uma política oficial da empresa, “os executivos podem voluntariamente optar por trabalhar nos fins de semana de acordo com suas necessidades profissionais”. O conglomerado tem estado no meio de uma disputa com seu maior sindicato, cujos membros, na semana passada, disseram que voltariam ao trabalho depois de uma greve sobre salários e condições de trabalho.

Os grupos trabalhistas afirmam que as medidas de “crise” e de “emergência” são, em sua maioria, para exibição. “Há uma mentalidade cultural aqui de que quanto mais tempo alguém trabalha, melhor é o resultado”, disse Lee Sang Yoon, vice-diretor de políticas da Federação dos Sindicatos Coreanos, um dos maiores grupos trabalhistas do país. “Isso está desatualizado.”

Embora os pedidos de trabalho nos finais de semana se apliquem apenas ao nível executivo dessas empresas, outros funcionários podem se sentir pressionados a fazer o mesmo.

Funcionários de escritório caminhando entre bares e restaurantes em um bairro movimentado de Seul Foto: Woohae Cho/NYT

“A cultura empresarial na Coreia do Sul é uma pirâmide”, disse Kim, da Youth Community Union, com as grandes empresas no topo dando o tom da cultura empresarial do país.

O que está escrito nas leis trabalhistas nem sempre reflete a experiência real dos funcionários. Os trabalhadores da Coreia do Sul registram algumas das horas mais altas entre as economias avançadas, trabalhando cerca de 100 horas a mais por ano do que o trabalhador americano médio, de acordo com dados de 2022 compilados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Eun Sung, uma consultora na faixa dos 20 anos que mora em Seul, disse que costumava trabalhar seis dias por semana em um projeto.

“Consideramos decente sair às 2 ou 3 horas da manhã”, disse ela. Ela vê os amigos apenas uma vez a cada poucos meses, e sua saúde foi afetada pela falta de sono, acrescentou. Embora goste de consultoria, ela disse que consideraria a possibilidade de se mudar para um país onde pudesse ter um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Algumas empresas têm maneiras de fazer com que os funcionários trabalhem mais horas, de acordo com Ryu Jae Kang, chefe de uma unidade de políticas da Federação dos Sindicatos Coreanos. Elas podem pagar salários fixos que já incorporam horas extras, e nem todas as horas de todos os tipos de trabalho podem ser registradas.

A redução legal das horas de trabalho ao longo dos anos tem sido um sinal do desenvolvimento da Coreia do Sul e de uma mudança entre as pessoas para que se concentrem mais em suas vidas pessoais, disse Joon Han, professor de sociologia da Universidade Yonsei.

Kim Seol, representante do Youth Community Union, que representa os trabalhadores mais jovens, em seu escritório em Seul Foto: Woohae Cho/NYT

No ano passado, o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, considerado pró-negócios, propôs aumentar o limite da semana de trabalho para 69 horas. Isso enfrentou uma reação negativa do público e dos partidos políticos de oposição, e o presidente retirou o plano.

Alguns estão pressionando para reduzir as horas de trabalho. Uma semana de trabalho de quatro dias fazia parte das plataformas de alguns políticos que concorreram às eleições parlamentares de abril no país. Em junho, o governo lançou um comitê de equilíbrio entre vida pessoal e profissional encarregado de explorar práticas de trabalho mais flexíveis.

“Os tempos estão mudando”, disse Han, da Universidade Yonsei. “Os jovens não querem mais ser escravos de suas empresas.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.