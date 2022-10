Empréstimo do Auxílio Brasil começa nesta segunda; veja em quais bancos contratar

Continua após a publicidade

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil começa nesta segunda-feira, 10. O crédito pode ser oferecido por 12 instituições financeiras habilitadas, entre elas a Caixa Econômica, aos beneficiários do Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Auxílio Brasil é o substituto do Bolsa Família; empréstimo consignado para os beneficiários começa nesta segunda-feira, 10

Saiba quais são as instituições financeiras habilitadas

Caixa Econômica Federal

Banco Agibank S/A

Banco Crefisa S/A

Banco Daycoval S/A

Banco Pan S/A

Banco Safra S/A

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto S/A

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Nesse modelo de empréstimo consignado o valor de cada parcela é descontado diretamente do valor mensal do benefício. Dessa forma, quem contratar o empréstimo terá o valor descontado automaticamente, o que garante o pagamento à instituição financeira. Por isso, é possível aplicar juros mais baixos.

A taxa máxima de juros permitida para o empréstimo consignado em benefícios do Programa Auxílio Brasil é de 3,5%. Porém, cada instituição financeira pode adotar suas próprias taxas, desde que sejam menores do que o teto. É possível pesquisar a taxa junto às instituições.

Entenda mais sobre o empréstimo

O empréstimo pode ser feito pelo responsável familiar da família beneficiária do Auxílio Brasil ou titular do Benefício de Prestação Continuada. O pedido é feito nas instituições financeiras habilitadas junto ao Ministério da Cidadania, listadas acima.

A parcela pode ser de até 40% do valor do benefício. O pagamento será descontado mensalmente, direto no benefício da família, e pode ser realizado em até 24 parcelas mensais.