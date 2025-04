O Crédito do Trabalhador, como é chamado o novo crédito consignado privado para empregados contratados pelo regime CLT, já liberou mais de R$ 3,3 bilhões em mais de 532 mil contratos de empréstimo, segundo balanço da DataPrev divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados se referem ao acumulado até as 11h da última quarta-feira, 3.

PUBLICIDADE Segundo os dados, juntos, três Estados do Sudeste - São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais – correspondem a 42,38% do total de empréstimos (R$ 1,4 bilhão). Em seguida, aparece o Nordeste: juntos, os nove Estados garantiram R$ 609,5 milhões em empréstimos. Os valores médios contratados no País pelo Crédito do Trabalhador foram de R$ 6.209, com parcelas médias de R$ 350,46. Os pagamentos serão feitos entre 16 e 20 meses, sendo que a média do País é um ano e meio para amortizar a dívida (18 meses).

Simulação do crédito consignado privado para CLT é feita por meio da CTPS Digital. Foto: Secom/Reprodução

Os trabalhadores do Distrito Federal, que celebraram 11.465 contratos, foram os que pediram os maiores valores de empréstimos: R$ 9.809,75, em média. O valor total de empréstimos no DF foi de R$ 112,4 milhões. Na outra ponta está o Ceará, que teve, em média, pedidos atendidos de R$ 5.254,45. O Estado é o sétimo que mais fez contratos, em um total de R$ 110,2 milhões.

Veja abaixo o ranking dos Estados que mais fecharam contratos do empréstimo consignado CLT.

Projeções

Segundo cálculos do governo federal, cerca de 25 milhões de trabalhadores devem ser inseridos no consignado privado para CLT. Em todo o País, são 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada, porém, existem 68 milhões de documentos – a diferença se dá pelo fato de muitos estarem desempregados ou terem migrado para outras formas de contrato de trabalho ou prestação de serviços. O Crédito do Trabalhador foi criado com a expectativa de oferecer melhores taxas de juros do que as praticadas pela modalidade já existente.

Como solicitar o empréstimo consignado CLT?