Encolher pode ser bom para o Japão? Um best-seller marxista defende a ideia

THE NEW YORK TIMES – Quando Kohei Saito decidiu escrever sobre “comunismo de decrescimento”, seu editor, compreensivelmente, ficou com o pé atrás. O comunismo não é popular no Japão. E o crescimento econômico é uma doutrina.

Portanto, um livro defendendo que o Japão deveria ver sua atual situação de declínio populacional e estagnação econômica não como uma crise, mas como uma oportunidade para a reinvenção marxista, parecia algo difícil de ser vendido.

No entanto, encontrou compradores. Desde o seu lançamento em 2020, o livro de Saito, Capital in the Anthropocene (O Capital no Antropoceno, em tradução livre), vendeu mais de 500 mil cópias, superando até as expectativas mais ambiciosas. Saito, professor de filosofia da Universidade de Tóquio, aparece com frequência nos meios de comunicação japoneses para falar de suas perspectivas. O livro dele foi traduzido para vários idiomas, com uma edição em inglês prevista para ser publicada no início do próximo ano.

Saito pegou carona no que ele descreve como uma crescente desilusão no Japão com a capacidade do capitalismo de resolver os problemas que as pessoas veem ao seu redor, seja cuidando da população cada vez maior de idosos, freando a desigualdade crescente ou mitigando as mudanças climáticas.

Professor de filosofia da Universidade de Tóquio, Saito aparece com frequência nos meios de comunicação japoneses para falar de suas perspectivas Foto: Shiho Fukada/The New York Times

O Japão, a terceira maior economia do mundo, tem trabalhado há anos para promover o crescimento econômico à sombra de uma população envelhecida e menor, com uma política monetária e fiscal que está entre as mais agressivas de qualquer nação.

Mas há fortes indícios de que as políticas voltadas para o crescimento do país, de moeda ultrabarata e com grandes despesas do governo, estão atingindo seus limites. As intervenções pouco contribuíram para estimular o crescimento da economia japonesa. E como as iniciativas do governo para elevar a taxa de natalidade também estão esmorecendo, com menos pessoas trabalhando menos, “o espaço para o crescimento está se esgotando”, disse Saito, 36 anos, durante uma entrevista recente em sua casa, em Tóquio.

Ao que tudo indica, isso é verdade mesmo quando a economia do Japão cresce. Quando o país registrou um crescimento de 6% no segundo trimestre deste ano, ele foi impulsionado quase totalmente por fatores externos: exportações e turismo receptivo. Por outro lado, o consumo interno diminuiu.

O foco no crescimento foi importante quando o Japão estava se desenvolvendo. No entanto, agora que o país é rico, segundo Saito, a insistência em uma economia em constante expansão, definida em termos de produto interno bruto, levou obviamente a gastos desnecessários, já que o governo encorajava as pessoas a consumir mais.

Algumas áreas da economia, como serviços de saúde, vão precisar continuar crescendo, mas “há carros demais, arranha-céus demais, lojas de conveniência demais e fast-fashion demais”, disse. Segundo ele, o foco no consumo teve consequências devastadoras para o meio ambiente, impulsionou o aumento da desigualdade e desperdiçou recursos limitados que poderiam ser melhor utilizados.

Reorientar o Japão para metas mais eficazes que reflitam suas necessidades atuais, diz ele, significaria usar métricas diferentes do PIB para avaliar o bem-estar econômico do país. O foco passaria de quantidade para qualidade, em medidas como saúde, educação e padrão de vida.

Saito teve seu primeiro contato com Marx em 2005, quando era um estudante de graduação na Universidade de Tóquio. No ensino médio, Saito era “mais de direita”, disse ele, convencido de que as falhas individuais eram a raiz dos problemas do Japão. Quando se deparou com os argumentos do filósofo alemão de que causas estruturais levaram à desigualdade e à guerra, foi “chocante”, afirmou.

“Após a crise econômica de 2008, houve um renascimento de Marx no Japão e eu me convenci da importância de sua teoria”, disse Saito.

Saito passou um tempo em uma fazenda de alimentos orgânicos nas imediações de Tóquio que se posicionava menos como um negócio e mais como um recurso comunitário para os moradores da cidade Foto: Shiho Fukada/The New York Times

Desde então, ele passou a estudar os últimos anos de vida de Marx, quando, de acordo com Saito, o filósofo percebeu que o capitalismo, com sua insaciável demanda por crescimento, inevitavelmente levaria a um desastre ambiental.

Saito escreveu Capital in the Anthropocene — uma referência a uma época na qual a atividade humana tem um impacto profundo no meio ambiente do planeta — no início da pandemia de covid. O socialismo estava em alta em conversas na Europa e nos Estados Unidos, onde políticos como o senador Bernie Sanders encorajavam os americanos a lutar contra os efeitos adversos do estilo capitalista do país. As consequências da crise financeira de 2008, o aumento da desigualdade e a realidade inevitável das mudanças climáticas levaram muitos jovens a questionar a sustentabilidade e a justiça dos sistemas econômicos existentes.

As pessoas no Japão também se sentiam insatisfeitas com o status quo, disse Saito. Porém, ao contrário das pessoas em outras partes do mundo, “elas não estão pensando: ‘o capitalismo é ruim’, elas estão pensando: ‘eu sou ruim’. Elas não estão pensando que o capitalismo precisa mudar, elas estão pensando: ‘eu preciso mudar’.”

Saito reconhece o pensamento como semelhante àquele que ele mesmo tinha no ensino médio, quando acreditava que as pessoas simplesmente precisavam trabalhar mais ou ser mais produtivas.

Os críticos dele o condenam por censurar o sistema capitalista do qual se beneficiou, ao mesmo tempo em que oferece pouco mais do que idealismo impraticável e ideologia fracassada como alternativa. O livro de Saito desencadeou um pequeno boom editorial sobre o marxismo no Japão, com algumas obras atacando as ideias dele e outras apoiando.

Entretanto, a discussão renovada não foi suficiente para ressuscitar as chances do Partido Comunista do Japão. Saito não é um fã do grupo, que ele vê como bem-intencionado, mas obsoleto. Ele também não tem muita paciência para outras linhas mais familiares do comunismo, como a praticada pela União Soviética e pelo Partido Comunista Chinês, com ênfase no poder do Estado sobre a indústria e no planejamento centralizado.

Ele admite que o crescimento continua sendo crucial para melhorar a qualidade de vida nos países menos desenvolvidos. E mesmo no caso dos países ricos, não sugere que as pessoas desistam de seus confortos materiais. Recentemente, ele se mudou para uma casa de três andares em um bairro de luxo nos arredores de Tóquio e dirige um Toyota compacto. Uma das poucas coisas das quais abriu mão foi o fast food, disse.

Ele acredita que alcançar o comunismo de decrescimento tem mais a ver com mudar políticas gerais e estruturas econômicas do que com escolhas pessoais. O marxismo, argumenta ele, oferece um modelo viável para reorientar a sociedade em torno da maximização dos bens públicos no lugar da busca e concentração contínuas de riqueza.

Isso exigiria, entre outras coisas, deixar de lado o PIB como medida-chave da saúde de um país. Como alternativa, ele sugere o “índice de desenvolvimento humano”, uma ideia proposta pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq, que a Organização das Nações Unidas tem usado como um indicador alternativo do progresso de um país.

O índice — que mede a expectativa de vida, a educação e a qualidade de vida — dá uma visão mais abrangente do que o PIB de como a economia afeta a vida das pessoas.

Saito não sabe exatamente como seria um mundo sob o comunismo de decrescimento, mas insiste que seria democrático e focado na expansão dos recursos comunitários, na redução da disparidade de riqueza e no fim dos incentivos ao consumo excessivo.

Ele está participando de alguns projetos destinados a promover essas ideias. Saito e um grupo de apoiadores estão comprando terras nas montanhas a oeste de Tóquio, que planejam administrar como um coletivo para beneficiar a comunidade local.

Professor defende que as pessoas tenham um tempo livre para passar um dia útil explorando novos interesses, como ele faz com a agricultura Foto: Shiho Fukada/The New York Times

E, em 2022, ele passou um tempo em uma fazenda de alimentos orgânicos nas imediações de Tóquio que se posicionava menos como um negócio e mais como um recurso comunitário para os moradores da cidade conseguirem alimentos saudáveis e aprenderem sobre agricultura.

A fazenda é, de certa forma, um vislumbre de um Japão pós-crescimento, onde uma população cada vez menor fica com uma abundância de recursos. Os campos são recuperados com propriedades que ficaram improdutivas depois que seus proprietários morreram ou ficaram velhos demais para cuidar deles.

É o tipo de cena que, segundo os críticos de Saito, poderia se tornar comum em um Japão sob políticas de decrescimento.

Mas ele nunca acreditou realmente que a sociedade precisasse voltar a um estilo de vida idílico e rural.

“Não estou dizendo para voltarmos ao período Edo”, disse ele, referindo-se à era feudal, quando o país estava em grande parte fechado para o restante do mundo.

A visão dele para o futuro é aquela na qual as pessoas — menos esgotadas pela sua busca contínua do crescimento em prol do crescimento — têm tempo livre para passar um dia útil explorando novos interesses, como ele faz com a agricultura.

Há poucos dias, Saito passou várias horas trabalhando ao lado dos proprietários da fazenda de orgânicos, Shoko Nakano e o marido, Sho Nakano. Os moradores locais passaram por lá para comprar legumes numa barraca construída com materiais reciclados, enquanto uma porca cheirava as plantas ao lado de uma horta.

Depois de Saito passar algumas horas colocando estacas de bambu em um campo usando um martelo pesado de madeira, Shoko Nakano perguntou se ele se sentia animado pela experiência de empunhar um símbolo do proletariado.

Saito riu. “Sem dúvidas sou um burguês”, disse ele./Tradução de Romina Cácia