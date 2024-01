No primeiro dia de inscrições, o Concurso Nacional Unificado, o “Enem dos concursos”, recebeu 217 mil candidatos interessados em disputar 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais, segundo o Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Veja aqui perguntas e respostas sobre o concurso.

PUBLICIDADE As inscrições online abriram às 10 horas da última sexta-feira (19) e vão até o dia 9 de fevereiro. A taxa é de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para cargos de nível médio. Candidatos que pleiteiam a isenção da taxa de inscrição podem fazê-la até o dia 26 de janeiro. As mais de 6,5 mil vagas estão agrupadas em oito blocos temáticos e cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Até momento, o bloco 8, que reúne carreiras de nível intermediário, foi o mais procurado e recebeu 93.453 inscritos em 24 horas.

Na sequência, estão os seguintes blocos: Gestão Governamental e Administração Pública, com 36.177 inscritos; Trabalho e Saúde do Servidor (31.6710); Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (27.422); Infraestrutura, Exatas e Engenharias (7.788); Ambiental, Agrário e Biológicas (7.682); Tecnologia, Dados e Informação (7.476) e Setores Econômicos e Regulação (6.611).

Um mesmo candidato poderá disputar mais de uma vaga, desde que dentro do mesmo bloco temático. E ele pagará uma única taxa de inscrição, mas terá de definir a ordem de prioridade da vaga a que está se candidatando no momento da inscrição.

Vagas para cargos de nível intermediário foram as mais procuradas até o momento Foto: Divulgação/Governo Federal

No ato da inscrição, feita exclusivamente pelo aplicativo Gov.br, será gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU), único mecanismo de pagamento que valerá para o concurso.

Publicidade

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades, distribuídas em todos os Estados e no Distrito Federal.