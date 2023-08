Quais os Estados que mais produzem energia eólica no Brasil? Veja ranking

O Brasil hoje possui 916 parques eólicos distribuídos em 12 Estados, totalizando mais de 10.100 aerogeradores em operação para a produção da eletricidade gerada pela força do vento. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), que aponta o Nordeste com carro-chefe desta produção, abrigando cerca de 90% dos parques eólicos brasileiros.

Dados de junho de 2023, divulgados no relatório Infovento, da ABEEólica, mostram que essa geração de energia é capaz de abastecer 36,2 milhões de residências por mês, beneficiando 108,7 milhões de habitantes.

Segundo o relatório, o Rio Grande do Norte desponta como o maior produtor de energia eólica no País. O Estado tem 248 parques instalados, com 2.991 aerogeradores, e uma potência de geração de 7.872,43 megawatts.

Parque eólico visto da praia de Tourinhos, no município de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Estado é o maior produtor deste tipo de energia, segundo dados de junho de 2013 da associação nacional. Foto: JF DIORIO/ESTADÃO

Bahia e Piauí aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Enquanto a Bahia tem uma potência de geração de 7.633,37 MW, com 276 parques e 2.828 aerogeradores, o Piauí é responsável por gerar 3.583,95 MW, a partir de 108 parques, que somam 1.246 aerogeradores.

Confira o ranking de estados que produzem mais energia eólica no Brasil

