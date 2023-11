Engajamento e cuidado: o papel dos benefícios na gestão de pessoas

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, as empresas vêm se esforçando e investindo na gestão de pessoas para não apenas desenvolver colaboradores internos, como atrair profissionais para compor o banco de talentos da companhia. Vários motivos têm levado a Mondelēz Brasil a ser considerada uma excelente empresa para se trabalhar – desde a oferta de oportunidades de crescimento em todos os momentos da carreira até a preocupação genuína em proporcionar equilíbrio entre vida pessoal e profissional. “Esses diferenciais refletem o compromisso em proporcionar um ambiente de trabalho flexível, plural e que valoriza o bem-estar e o desenvolvimento dos colaboradores em todas as áreas de suas vidas”, diz Luciana Carvalho, Líder de Benefícios na Mondelēz Brasil.

Engana-se quem pensa que a flexibilidade só veio com a pandemia! O benefício já era uma realidade na empresa. “Acreditamos que esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos nossos colegas é essencial para aumentar o rendimento e a qualidade das entregas”, afirma Luciana. A empresa adotou o bloqueio automático das agendas nos horários de almoço e ao fim do horário comercial.

Além disso, como parte da rotina flexível, a Mondelez Brasil adotou a Sexta-Flex, que prevê a antecipação do final do expediente no último dia de trabalho da semana, e a Segunda de Foco, que propõe que esse dia tenha um número reduzido de reuniões, proporcionando um início mais organizado e suave para a semana. “Entendemos que cada colaborador tem sua individualidade e os benefícios precisam fazer sentido para aquela determinada rotina, família e vida pessoal”, completa.

Investir em programas com foco na saúde mental é um dos pilares considerados como essenciais pela Mondelez Brasil Foto: Divulgação; Mondelez

O trabalho híbrido também é parte do dia a dia dos colaboradores da Mondelez Brasil e o formato foi adotado de forma customizada para cada time a partir das necessidades e preferências de cada profissional. Para otimizar o dia a dia, a empresa investiu ainda mais em ferramentas de tecnologia e de comunicação para manter o engajamento e a melhor conexão entre o digital e o físico, além do investimento em ferramentas para garantir a boa ergonomia dos colaboradores em suas casas.

Saúde integrada como prioridade

Cada vez mais as pessoas se veem preocupadas com seu bem-estar e com a qualidade de vida, sua e de sua família. E isso não é diferente no ambiente corporativo. Investir em programas com foco na saúde mental é um dos pilares considerados como essenciais pela Mondelez Brasil. “Lançamos o Programa de Apoio ao Empregado e Família, por meio do Portal Viver Bem, onde nossos colaboradores e suas famílias contam com atendimento psicológico e financeiro, eixo que entendemos ser fundamental para a saúde mental. Temos, também, as rodas de conversas com os gestores que tratam especificamente do tema saúde mental. O grande objetivo é fomentar práticas para a criação de um ambiente emocionalmente seguro para que nossas pessoas estejam em seu melhor”, comenta Luciana.

Promover a empatia e a tolerância é parte de um esforço mais amplo de desenvolvimento das chamadas soft skills, atributos socioemocionais que têm se tornado cada vez mais protagonistas nas relações profissionais. “Já não basta ter apenas conhecimento técnico, é preciso saber como se relacionar adequadamente com as outras pessoas”, lembra Luciana. A empresa oferece suporte para a melhoria das soft skills, por meio de programas de mentoria, capacitação, workshops e treinamentos. “Nossa abordagem abrangente inclui a promoção de um ambiente que fomente a comunicação eficaz, o trabalho em equipe, a resolução de conflitos e outras competências interpessoais essenciais”, descreve a líder.

Licença maternidade estendida e licença parental secundária para homem cis, casal homoafetivo, transgênero, transexual e adoção unilateral também fazem parte do pacote de benefícios da companhia. “Reconhecemos os diferentes formatos de família (afetiva, homoafetiva, monoparental etc) e os diretos são igualmente reconhecidos”, complementa Luciana.

Ainda com foco na inclusão, a empresa proporciona aos colaboradores transexuais a cobertura de 100% dos custos de terapia hormonal e a cirurgia de redesignação sexual e mastectomia pelo plano de saúde, além de assegurar o direito de ser reconhecido e tratado no ambiente de trabalho com o nome social escolhido e retificado no documento oficial, com o apoio da assessoria jurídica 100% custeado pela Mondelez. Além disso, a Mondelez Brasil é uma das únicas empresas que subsidia 100% de benefícios inclusivos, como cadeiras de roda, próteses, órteses, andadores e aparelhos auditivos para seus colegas portadores de deficiência.

“Acreditamos que a retenção de talentos tem muito a ver com a forma como conduzimos todo o negócio, especialmente como lidamos com os colaboradores, nosso principal ativo. Então, cuidamos do time para que ele esteja motivado e cresça junto com a empresa”, analisa Luciana.

Com presença em mais de 150 países, a fabricante de alimentos é proprietária de uma série de marcas que fazem parte do cotidiano dos brasileiros, como Bis, Club Social, Lacta, Oreo, Sonho de Valsa, Tang e Trident. O quadro de colaboradores no País chega a 7,5 mil pessoas, em grande parte concentrados nas fábricas de Curitiba (PR) e de Vitória de Santo Antão (PE).