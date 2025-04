Entenda em oito pontos o que é e quais os efeitos da guerra comercial deflagrada por Donald Trump

Desde que reassumiu o cargo, em 20 de janeiro, o presidente americano Donald Trump anunciou uma enxurrada de tarifas, em um esforço para reprogramar a economia global.

No primeiro minuto da quarta-feira, 9, suas medidas mais agressivas entraram em vigor, impondo tarifas de dois dígitos a dezenas de países. Cerca de 13 horas depois, ele disse que interromperia a implementação dessas tarifas pelos próximos 90 dias, citando novas negociações com nações estrangeiras sobre comércio.

President Donald Trump delivers remarks and signs tariffs in the Rose Garden of the White House, in Washington, April 2, 2025. Europe wants to negotiate, but it is also trying to project strength. As Trump warns nations against retaliation, that strategy could be perilous. (Haiyun Jiang/The New York Times) Foto: Haiyun Jiang/NYT

Trump manteve em vigor as novas tarifas sobre a China e disse que as aumentaria ainda mais, para um total de 125%, depois que Pequim anunciou uma nova rodada de retaliação. Na quinta-feira, 10, ainda explicou que a tarifa total sobre a China, na verdade, era de 145%. E nesta sexta-feira, 11, a China voltou a retaliar e elevou suas tarifas de 84% para 125%. As crescentes tensões comerciais criaram extrema volatilidade nos mercados financeiros. Os economistas têm se preocupado com a possibilidade de os Estados Unidos entrarem em recessão, especialmente se as tarifas voltarem a aumentar. Veja abaixo os principais pontos dessa guerra comercial.

Por que o presidente Trump suspendeu algumas das tarifas que havia anunciado?

A turbulência nos mercados financeiros, particularmente a rápida queda no preço dos títulos do governo, fez com que Trump hesitasse na tarde de quarta-feira, 9, de acordo com quatro pessoas com conhecimento direto da decisão do presidente.

Publicamente, o presidente Trump vinha pedindo calma diante do caos financeiro que criou e resistindo aos apelos para que repensasse sua abordagem. Mas, nos bastidores, membros seniores de sua equipe temiam um pânico financeiro que pudesse sair do controle e potencialmente devastar a economia.

Quando Trump explicou sua decisão de suspender algumas tarifas na quarta-feira, ele citou os mercados financeiros agitados. Ele também disse que estava agindo “instintivamente, mais do que qualquer outra coisa”.

Os títulos do Tesouro dos EUA são essencialmente empréstimos de investidores ao governo. No total, eles valem muitos trilhões de dólares, e mesmo pequenas oscilações porcentuais podem ter grandes efeitos para consumidores, empresas e países inteiros.

As recentes mudanças perturbaram um relacionamento de longa data em que o mercado de títulos do governo dos EUA serve como um porto seguro em tempos de turbulência financeira. Na quinta-feira, 10, as ações e os títulos do governo dos EUA começaram a cair novamente, à medida que os investidores avaliavam o agravamento da guerra comercial.

Quem paga pelas tarifas e para onde vai o dinheiro?

Uma tarifa é uma sobretaxa do governo sobre produtos importados de outros países.

As tarifas são pagas pelas empresas que importam os produtos. A receita das tarifas dos Estados Unidos é paga pelos importadores dos EUA ao Departamento do Tesouro americano.

Por exemplo, se o Walmart importar um sapato de US$ 100 do Vietnã, que estaria sujeito a uma tarifa de 46% (antes da pausa de 90 dias), o Walmart ficaria devendo US$ 46 em tarifas ao governo dos EUA.

O que acontece depois? O Walmart pode tentar forçar o custo para o fabricante de calçados vietnamita, dizendo-lhe que pagará menos pelo produto;

O Walmart poderia cortar suas próprias margens de lucro e absorver o custo da tarifa;

O Walmart poderia aumentar o preço dos calçados em suas lojas;

Ou alguma combinação das opções acima. Os economistas descobriram que, quando Trump impôs tarifas sobre a China em seu primeiro mandato, a maior parte desse custo foi repassada aos consumidores. Mas estudos econômicos descobriram que suas tarifas sobre o aço estrangeiro foram um pouco diferentes; apenas cerca de 50% desses custos foram repassados aos clientes.

Por que Trump está impondo tarifas?

O ponto de vista de Trump parece ser o de que qualquer déficit comercial - o valor das mercadorias que os EUA importam de um país, menos o que os EUA enviam como exportações - é ruim. Há muito tempo ele descreve os déficits comerciais bilaterais como exemplos de que os Estados Unidos estão sendo “roubados” ou “subsidiando” outros países.

Em alta Economia Instituições de Ensino Superior enfrentam desafios para manter a liberdade de expressão Importação de produtos chineses dispara antes mesmo do efeito do tarifaço de Trump Novas ações trabalhistas na Justiça ultrapassam 2 milhões em 2024, maior aumento desde a reforma O presidente e seus assessores dizem que seu objetivo é tornar as tarifas tão dolorosas que forcem as empresas a fabricar seus produtos nos Estados Unidos. Eles argumentam que isso criará mais empregos americanos e aumentará os salários. Mas Trump também descreveu as tarifas como uma ferramenta para todos os fins, forçando o Canadá, o México e a China a reprimir o fluxo de drogas e de migrantes para os Estados Unidos. O presidente também afirma que as tarifas gerarão grandes somas de receita que o governo poderá usar para pagar por cortes de impostos. Os economistas afirmam que as tarifas não podem atingir simultaneamente todos os objetivos expressos por Trump. De fato, muitos de seus objetivos se contradizem. Por exemplo: as mesmas tarifas que deveriam impulsionar a produção dos EUA também estão dificultando a vida dos fabricantes americanos, interrompendo suas cadeias de suprimentos e aumentando o custo de suas matérias-primas.

“Todas essas tarifas são internamente inconsistentes umas com as outras”, disse Chad Bown, membro sênior do Peterson Institute for International Economics, um centro de estudos de Washington. “Então, qual é a prioridade real? Porque não é possível que todas essas coisas aconteçam ao mesmo tempo.”

Como os parceiros comerciais dos EUA reagiram?

O governo Trump sinalizou que estava pronto para negociar acordos, dizendo que 70 governos haviam abordado os Estados Unidos para tentar reverter os impostos. Outros países estão reagindo.

A China agora está impondo tarifas que totalizam 125% sobre todos os produtos dos EUA. Também impediu que várias empresas americanas fizessem negócios na China ou com empresas chinesas e suspendeu as importações de frango de cinco dos maiores exportadores dos Estados Unidos.

A China e os Estados Unidos tomaram uma série de medidas em apenas uma semana que, até pouco tempo atrás, seriam quase inimagináveis. Por quase meio século após a morte de Mao Tsé-tung, os dois países pareciam estar no rumo de uma integração econômica cada vez maior. Alguns especialistas chegaram a se referir à parceria entre a China e os Estados Unidos como “Chimerica”.

O Canadá prometeu defender seus trabalhadores, empresas e economia das novas tarifas e ameaças de Trump. O primeiro-ministro Mark Carney disse recentemente que estava claro que os Estados Unidos “não eram mais um parceiro confiável”. Em março, depois que as tarifas de aço e alumínio dos EUA entraram em vigor, o governo canadense disse que iria impor novas tarifas retaliatórias sobre US$ 20 bilhões em importações dos EUA, além das tarifas de 25% anunciadas anteriormente.

O México fez um grande esforço para se defender das tarifas, enviando mais de duas dúzias de líderes de cartéis acusados aos Estados Unidos para enfrentar acusações criminais e enviando tropas para laboratórios de fentanil (uma droga sintética) e para a fronteira com os EUA.

O que está acontecendo com os mercados de ações?

A guerra tarifária de Trump provocou um caos nos mercados. Bolsas de todo o mundo tiveram quedas expressivas, e as empresas perderam bilhões e bilhões de dólares em valor de mercado. O índice de referência S&P 500, da Bolsa de Nova York, estava à beira do “bear market”, definido como uma queda de 20% ou mais em relação à sua última alta, antes de se recuperar com a notícia da pausa de 90 dias em muitas das tarifas de Trump.

Nesta sexta-feira, 11, o índice fechou em alta de 1,81%, mesmo com a contra-retaliação chinesa. Mas ninguém sabe quanto tempo essa trégua irá durar.

Como as tarifas podem afetar os preços ao consumidor?

As tarifas de Trump têm como alvo os países que fornecem uma grande variedade de produtos para os Estados Unidos. Para as famílias americanas, o resultado muito provável é o aumento dos preços em supermercados, concessionárias de automóveis, varejistas de eletrônicos e lojas de roupas.

As tarifas de 25% impostas por Trump sobre os veículos importados já estão causando abalos no setor automobilístico, levando as empresas a parar de enviar carros para os Estados Unidos, fechar fábricas no Canadá e no México e demitir trabalhadores em Michigan e em outros Estados.

Quase metade de todos os veículos vendidos nos Estados Unidos é importada, assim como quase 60% das peças usadas em veículos montados nos Estados Unidos.

Desde que a zona de livre-comércio da América do Norte foi criada em 1994, as montadoras americanas e estrangeiras construíram cadeias de suprimentos que cruzam as fronteiras dos Estados Unidos, Canadá e México.

Por exemplo, o Chevrolet Blazer 2024, um popular veículo utilitário esportivo fabricado pela General Motors, é montado em uma fábrica no México usando motores e transmissões produzidos nos Estados Unidos.

A Stellantis paralisou fábricas no Canadá e no México que fabricam veículos Chrysler e Jeep e demitiu 900 trabalhadores dos EUA que forneciam motores e outras peças a essas fábricas.

A Audi, a divisão de luxo da Volkswagen, e a Jaguar Land Rover, com sede na Grã-Bretanha, reduziram suas exportações para os Estados Unidos.

O Yale Budget Lab estimou que as novas tarifas automotivas de Trump aumentariam os preços dos veículos em 13,5% em média, o equivalente a um adicional de US$ 6.400 no preço de um carro novo médio de 2024. No total, as famílias americanas pagariam de US$ 500 a US$ 600 a mais, em média, como resultado das tarifas, estimou o grupo.

O que acontecerá em seguida?

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), alertou recentemente que as tarifas do presidente Trump correm o risco de aumentar a inflação e desacelerar o crescimento da economia no longo prazo.

Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve Foto: Haiyun Jiang/NYT

Qual é o histórico das tarifas nos EUA?

1789: Em sua fundação, os Estados Unidos dependiam muito das tarifas para financiar o governo federal e proteger os fabricantes nacionais, conforme proposto por Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro.

Em sua fundação, os Estados Unidos dependiam muito das tarifas para financiar o governo federal e proteger os fabricantes nacionais, conforme proposto por Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro. 1828: O governo federal aprovou tarifas de 38% em média para proteger o setor manufatureiro do país contra concorrentes estrangeiros. Essas tarifas foram rotuladas de “Tarifa das Abominações” pelos Estados do Sul, cujas economias dependiam da exportação de matérias-primas e da importação de produtos manufaturados, o que levou a um impasse constitucional.

O governo federal aprovou tarifas de 38% em média para proteger o setor manufatureiro do país contra concorrentes estrangeiros. Essas tarifas foram rotuladas de “Tarifa das Abominações” pelos Estados do Sul, cujas economias dependiam da exportação de matérias-primas e da importação de produtos manufaturados, o que levou a um impasse constitucional. 1930: A Lei de Tarifas Smoot-Hawley, de 1930, foi promulgada após a quebra da Bolsa de Valores, em 1929, em uma tentativa de proteger as empresas dos EUA. Em vez disso, conforme descrito no filme “Curtindo a Vida Adoidado”, as tarifas “não funcionaram, e os Estados Unidos afundaram ainda mais na Grande Depressão”.

A Lei de Tarifas Smoot-Hawley, de 1930, foi promulgada após a quebra da Bolsa de Valores, em 1929, em uma tentativa de proteger as empresas dos EUA. Em vez disso, conforme descrito no filme “Curtindo a Vida Adoidado”, as tarifas “não funcionaram, e os Estados Unidos afundaram ainda mais na Grande Depressão”. 1934: Franklin D. Roosevelt assinou a Lei de Acordos Comerciais Recíprocos, que deu ao presidente a autoridade para negociar acordos comerciais bilaterais. Isso preparou o terreno para mais de 90 anos de políticas liberais de livre-comércio.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.