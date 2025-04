Entenda em 5 gráficos qual o tamanho do estrago das tarifas de Trump para a economia global

O bom humor do mercado financeiro com o presidente americano Donald Trump durou pouco − mais precisamente até sua posse, em 20 de janeiro. Desde então, a cada nova declaração ou ameaça, as bolsas reagem negativamente, registrando quedas significativas e perdas de bilhões de dólares. O auge da tensão entre os investidores, no entanto, ocorreu em 2 de abril, quando Trump anunciou suas tarifas recíprocas para 185 países.

Só as bolsas americanas perderam mais de US$ 4 trilhões desde então (no ano, as perdas somam quase US$ 8 trilhões), segundo cálculos da consultoria Elos Ayta. No mercado brasileiro, a B3 encolheu R$ 141,8 bilhões em valor de mercado entre 2 e 10 de abril, com a Petrobras liderando o tombo do Ibovespa, o principal índice da Bolsa paulista. O caos, no entanto, foi generalizado. Todos os 21 índices acompanhados pela Elos Ayta na América, Europa e Ásia estão em terreno negativo desde 2 de abril, com quedas que superam 15%.

Apesar dos números negativos, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse na semana passada que não viu “nada de anormal” nas oscilações do mercado. Mas as quedas simultâneas do dólar, das ações e dos títulos do Tesouro de longo prazo são extremas, especialmente nos Estados Unidos, e sugerem uma fuga de capital potencialmente maior dos ativos financeiros americanos, observaram analistas.

Na quarta-feira, 9, o mercado reagiu com alívio ao anúncio de Donald Trump sobre a suspensão das tarifas recíprocas por 90 dias, mantendo apenas a taxa mínima de 10%. Nos Estados Unidos, os principais índices subiram, recuperando parte das perdas acumuladas nos dias anteriores. No entanto, a tranquilidade durou pouco: já na quinta-feira, os mercados voltaram a se estressar.

Donald Trump impôs tarifas recíprocas para 185 países em 2 de abril Foto: Pool vía AP

Por trás dessa volatilidade há uma série de questões que atormentam a vida dos investidores. A primeira delas é que, apesar de Trump ter recuado, os investidores estão preocupados com o que vem pela frente. Diante do “destempero” do presidente americano, ninguém sabe ao certo o que acontecerá daqui a 90 dias, quando o prazo de suspensão das tarifas acabar. Essa incerteza prejudica a tomada de decisão e o planejamento de empresas e investidores.

Além disso, há um temor em relação ao impacto das tarifas na economia global. Nos Estados Unidos, economistas alertam para os riscos de efeitos inflacionários, o que poderia comprimir as margens das empresas e reduzir a renda real (descontada a inflação) das famílias. Preços mais altos tendem a desestimular os gastos dos consumidores, aumentando as chances de uma recessão.

Uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan aponta uma queda acentuada do índice de confiança do consumidor americano com o temor de uma estagflação (combinação de recessão econômica com alta da inflação) nos EUA. Os consumidores americanos estão enfrentando pressões em três frentes: tarifas comerciais, cortes de gastos públicos e queda nos mercados financeiros.

“Preços, renda e riqueza estão se movendo na direção errada”, destaca o banco holandês ING, em relatório financeiro. A expectativa de inflação para o próximo ano saltou para 6,7%, enquanto o desemprego preocupa: 67% dos entrevistados esperam que ele aumente nos próximos 12 meses.

No mundo, o maior risco é de uma recessão global, sobretudo por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China. A suspensão das tarifas anunciadas por Donald Trump não incluiu a China, que agora tem uma taxação de 145%. Na sexta-feira, 11, a China anunciou mais uma retaliação às importações de produtos americanos, de 125%. A briga inviabilizou qualquer comércio entre os dois países.

A preocupação é que a guerra comercial entre as duas maiores potências mundiais possa ter efeitos colaterais em outras nações. No caso da China, por exemplo, a dificuldade de acessar o mercado americano pode levar o país a direcionar seus produtos para o restante do mundo, inundando outros mercados com itens de baixo custo. Esse movimento poderia desencadear uma nova onda de disputas comerciais entre a China e demais países, ampliando ainda mais as tensões globais.

Toda essa instabilidade tem gerado um nível de apreensão acima do normal entre os investidores. O índice Vix − conhecido como o “índice do medo”, por medir a volatilidade do mercado − atingiu 52,33 pontos em 8 de abril. Apesar de ter recuado nos dias seguintes, ainda permanece em um patamar elevado. Para se ter ideia, na sexta-feira o índice marcava 37,56 pontos, mais que o dobro do registrado em 25 de março, quando estava em 17,15.

Apesar de a adoção de tarifas ser uma das promessas de Trump durante a campanha eleitoral, muitos, incluindo o mercado financeiro, acreditavam que a realidade iria se impor aos desejos do presidente americano. Mas Trump cumpriu sua promessa e deixou o mundo em alerta. Em sua pressão por tarifas, os Estados Unidos se tornaram “o desestabilizador global”, disse o presidente-executivo da BlackRock, Laurence D. Fink. Neste cenário, a instabilidade continua ditando o ritmo dos mercados. Entre as principais bolsas globais, os índices americanos − S&P 500, Nasdaq e Dow Jones − seguem operando no vermelho. Ao longo da semana, a falta de direção ficou evidente: na terça-feira, os índices despencaram; na quarta, recuperaram parte das perdas; na quinta, voltaram a cair; e, na sexta, encerraram o dia em território positivo.

Segundo os dados da Elos Ayta, dos quase US$ 8 trilhões de perdas das bolsas americanas neste ano, 43% são das chamadas Sete Magníficas (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla). Muitos produtos importados pelos EUA são predominantemente da China, incluindo 73% dos smartphones, 78% dos laptops, 87% dos consoles de videogame e 77% dos brinquedos.

Essa dependência do mercado externo fez Trump recuar pela segunda vez em três dias. Na sexta-feira, 11, o governo americano emitiu uma regra que isentou smartphones, computadores, semicondutores e outros eletrônicos de algumas dessas tarifas, em um alívio significativo para empresas de tecnologia como Apple e Dell − e para os preços de iPhones e outros eletrônicos de consumo.

A medida pode representar uma redução da escalada da guerra comercial com a China, avaliam economistas. Os 20 tipos de produtos que agora estão isentos das tarifas recíprocas de 145% contabilizam 23% das importações dos EUA vindas da China.

Segundo dados da Capital Economics, 64% das importações dos EUA originárias de Taiwan agora estão isentas da tarifa recíproca de 10%, 44% da Malásia e quase 30% do Vietnã e da Tailândia. De 10% a 12% das importações da Índia, Coreia do Sul e México também serão isentos.

Esse cenário, no entanto, ainda pode mudar. Neste domingo, 13, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que a isenção de tarifas aos eletrônicos importados é temporária. Segundo ele, serão aplicadas a itens tecnológicos, como smartphones, computadores e chips, tarifas específicas para o setor de semicondutores “em um mês ou dois”.

Bolsa brasileira

No Brasil, embora o País tenha sido atingido pela tarifa mínima de 10% imposta por Trump, a B3 não ficou imune ao nervosismo externo. Segundo dados da Elos Ayta, desde 2 de abril, o Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, caiu 7,26%.

A moderação de Trump com a isenção de alguns produtos eletrônicos tem potencial para acalmar um pouco o mercado nos próximos dias, se nenhuma nova tarifa for imposta. O mercado financeiro estará atento a cada passo do presidente americano.