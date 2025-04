Da posse de Trump à retaliação da China: o caminho da guerra comercial que pode mudar a economia

As tarifas há muito ameaçadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mergulharam o país em guerras comerciais no exterior – tudo isso enquanto novas cobranças, que ocorrem de novo e de novo, continuam a aumentar a incerteza.

PUBLICIDADE Trump não é estranho às tarifas. Ele iniciou uma guerra comercial durante seu primeiro mandato, mirando especialmente na China, taxando a maioria de seus produtos. Pequim respondeu com suas próprias tarifas retaliatórias sobre produtos americanos, desde frutas até importações automotivas. Enquanto isso, Trump também usou a ameaça de mais tarifas para forçar o Canadá e o México a renegociar um pacto comercial norte-americano, chamado Acordo EUA-México-Canadá, em 2020. Quando o presidente Joe Biden assumiu o cargo, ele preservou a maioria das tarifas que Trump havia decretado anteriormente contra a China, além de impor algumas novas restrições − mas seu governo alegou adotar uma abordagem mais direcionada.

Hoje, os economistas enfatizam que, desta vez, as tarifas mais abrangentes de Trump podem ter consequências maiores para as empresas e economias do mundo todo – e que os preços mais altos provavelmente farão com que os consumidores paguem a conta. Também houve uma sensação de “chicotada” com as ameaças de tarifas de Trump e com a retaliação observada nos últimos meses.

Tarifaço de Donald Trump mergulhou o mundo numa guerra comercial Foto: Pool vía AP

Veja a seguir o caminho percorrido até a situação atual:

20 de janeiro

Trump é empossado no cargo. Em seu discurso, ele promete novamente “cobrar tarifas e impostos de países estrangeiros para enriquecer nossos cidadãos”. E reitera os planos de criar uma agência chamada External Revenue Service, que ainda não foi estabelecida.

Em seu primeiro dia no cargo, Trump também diz que esperava impor tarifas de 25% sobre o Canadá e o México a partir de 1º de fevereiro, enquanto se recusa a detalhar imediatamente os planos para taxar as importações chinesas.

26 de janeiro

Trump ameaça impor tarifas de 25% sobre todas as importações da Colômbia e outras medidas retaliatórias depois que o presidente Gustavo Petro rejeita dois aviões militares dos EUA que transportavam migrantes para o país, acusando Trump de não tratar os imigrantes com dignidade durante a deportação.

Em resposta, Petro também anuncia um aumento retaliatório de 25% nas tarifas colombianas sobre os produtos americanos. Mas, mais tarde, a Colômbia reverteu sua decisão e aceitou os voos que transportavam os imigrantes. Os dois países logo sinalizaram um fim na disputa comercial.

1º de fevereiro

Trump assina uma ordem executiva para impor tarifas sobre as importações do México, Canadá e China – 10% sobre todas as importações chinesas e 25% sobre as importações do México e Canadá a partir de 4 de fevereiro. Trump invocou esse poder ao declarar uma emergência nacional − ostensivamente sobre imigração sem documentos e tráfico de drogas.

A ação provoca uma rápida indignação dos três países, com promessas de medidas retaliatórias.

3 de fevereiro

Trump concorda com uma pausa de 30 dias em suas ameaças tarifárias contra o México e o Canadá, já que ambos os parceiros comerciais tomaram medidas para apaziguar as preocupações de Trump com relação à segurança na fronteira e ao tráfico de drogas.

4 de fevereiro

As novas tarifas de 10% impostas por Trump sobre todas as importações chinesas para os EUA entram em vigor. A China retalia no mesmo dia anunciando uma enxurrada de contramedidas, incluindo novas e abrangentes tarifas sobre uma variedade de produtos americanos e uma investigação antimonopólio sobre o Google.

China retalia Estados Unidos, numa das primeiras medidas da atual guerra comercial Foto: Hector Retamal/AFP

As tarifas de 15% da China sobre produtos de carvão e gás natural liquefeito e uma taxa de 10% sobre petróleo bruto, maquinário agrícola e carros com motores grandes importados dos EUA entram em vigor em 10 de fevereiro.

10 de fevereiro

Trump anuncia planos para aumentar as tarifas de aço e alumínio a partir de 12 de março. Ele remove as isenções de suas tarifas de 2018 sobre o aço, o que significa que todas as importações de aço serão taxadas em um mínimo de 25%, e também aumenta suas tarifas de alumínio de 2018 de 10% para 25%.

13 de fevereiro

Trump anuncia um plano para tarifas “recíprocas” − prometendo aumentar as tarifas dos EUA para igualar as taxas que outros países cobram sobre as importações “para fins de justiça”. Os economistas alertam que as tarifas recíprocas, definidas para derrubar décadas de política comercial, podem criar um caos para as empresas globais.

Além de China, Canadá e México, ele indica posteriormente que outros países, como a Índia e países europeus, não serão poupados de tarifas mais altas.

25 de fevereiro

Trump assina uma ordem executiva instruindo o Departamento de Comércio a avaliar se uma tarifa sobre o cobre importado seria necessária para proteger a segurança nacional. Ele cita o uso do material na defesa, infraestrutura e tecnologias emergentes dos EUA.

1º de março

Trump assina uma ordem executiva adicional instruindo o Departamento de Comércio a considerar se as tarifas sobre madeira serrada e madeira também são necessárias para proteger a segurança nacional, argumentando que o setor de construção e as forças armadas dependem de um forte suprimento de produtos de madeira nos EUA.

4 de março

As tarifas de 25% de Trump sobre as importações do Canadá e do México entram em vigor, embora ele limite a cobrança a 10% sobre a energia canadense. Ele também dobra a tarifa sobre todas as importações chinesas para 20%.

Ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, tentou negociar com Trump em várias ocasiões Foto: Andrew Harnik/AP

Todos os três países prometem medidas retaliatórias. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anuncia tarifas sobre mais de US$ 100 bilhões em produtos americanos ao longo de 21 dias. E a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, ameaça com suas próprias tarifas retaliatórias sobre os produtos americanos, sem especificar os produtos visados imediatamente, sinalizando a esperança de diminuir a escalada.

Enquanto isso, a China impõe tarifas de até 15% sobre uma ampla gama de exportações agrícolas importantes dos EUA, que entrarão em vigor em 10 de março. Também amplia o número de empresas americanas sujeitas a controles de exportação e outras restrições em cerca de duas dúzias.

5 de março

Trump concede uma isenção de um mês em suas novas tarifas que afetam os produtos do México e do Canadá para os fabricantes de automóveis dos EUA. A pausa ocorre depois que o presidente conversou com os líderes das “3 grandes” montadoras − Ford, General Motors e Stellantis.

6 de março

Em uma extensão mais ampla, Trump adia as tarifas de 25% sobre muitas importações do México e algumas importações do Canadá por um mês. Mas ele ainda planeja impor tarifas “recíprocas” a partir de 2 de abril.

Trump credita a Sheinbaum o progresso na segurança da fronteira e no contrabando de drogas como motivo para suspender novamente as tarifas. Suas ações também descongelaram um pouco as relações com o Canadá, embora a indignação e a incerteza permaneçam. Ainda assim, após suas tarifas retaliatórias iniciais de 30 bilhões de dólares canadenses (US$ 21 bilhões) sobre produtos americanos, o governo disse que havia suspendido sua segunda onda de tarifas retaliatórias no valor de 125 bilhões de dólares canadenses (US$ 87 bilhões).

10 de março

As tarifas retaliatórias de 15% da China sobre os principais produtos agrícolas americanos − incluindo frango, carne suína, soja e carne bovina − entram em vigor. As mercadorias que já estão em trânsito devem ficar isentas até 12 de abril, conforme anúncio anterior do Ministério do Comércio da China.

12 de março

As novas tarifas de Trump sobre todas as importações de aço e alumínio entram em vigor. Ambos os metais agora são taxados em 25% em todos os setores − com a ordem de Trump de remover as isenções de aço e aumentar a taxa de alumínio de seus impostos de importação de 2018 impostos anteriormente.

Trump anuncia tarifas de importação para todo aço e alumínio que entrar nos EUA Foto: Elvira Nascimento/Aperam

A União Europeia toma medidas comerciais retaliatórias, prometendo novas tarifas sobre produtos industriais e agrícolas dos EUA. As medidas abrangerão produtos dos Estados Unidos no valor de cerca de € 26 bilhões (US$ 28 bilhões), e não apenas produtos de aço e alumínio, mas também têxteis, eletrodomésticos e produtos agrícolas. Motocicletas, bourbon, manteiga de amendoim e jeans serão atingidos, como aconteceu durante o primeiro mandato de Trump. Mais tarde, o bloco de 27 membros disse que adiará essa ação retaliatória até meados de abril.

Enquanto isso, o Canadá anuncia planos para impor tarifas retaliatórias no valor de 29,8 bilhões de dólares canadenses (US$ 20,7 bilhões) sobre as importações dos EUA, que entrarão em vigor em 13 de março.

13 de março

Trump ameaça impor uma tarifa de 200% sobre vinhos, champanhe e destilados europeus se a União Europeia seguir adiante com seus planos previamente anunciados de impor uma tarifa de 50% sobre o uísque americano.

24 de março

Trump diz que aplicará uma tarifa de 25% sobre todas as importações de qualquer país que compre petróleo ou gás da Venezuela, além de impor novas tarifas ao próprio país sul-americano, a partir de 2 de abril.

As tarifas provavelmente se somariam aos impostos que a China enfrenta, que em 2023 comprou 68% do petróleo exportado pela Venezuela, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos EUA. Mas vários países também recebem petróleo da Venezuela, inclusive os próprios Estados Unidos.

26 de março

Trump diz que vai impor tarifas de 25% sobre as importações de automóveis, uma medida que a Casa Branca alega que promoveria a fabricação nacional. No entanto, ela também pode causar um aperto financeiro nas montadoras que dependem de cadeias de suprimentos globais.

Essas importações de automóveis começaram a ser cobradas em 3 de abril. As tarifas deverão ser expandidas para as autopeças aplicáveis nas semanas seguintes, até 3 de maio.

2 de abril

Trump anuncia suas tarifas “recíprocas” há muito prometidas − declarando um imposto básico de 10% sobre as importações em todo o mundo a partir de 5 de abril, bem como taxas mais altas para dezenas de nações que têm superávits comerciais com os EUA, que entraram em vigor em 9 de abril.

Trump anuncia as tarifas recíprocas Foto: Brendan Smialowski/AFP

Entre esses impostos mais altos, Trump diz que os EUA cobrarão um imposto de 34% sobre as importações da China, um imposto de 20% sobre as importações da União Europeia, 25% sobre a Coreia do Sul, 24% sobre o Japão e 32% sobre Taiwan. As novas tarifas se somam às taxas impostas anteriormente, incluindo o imposto de 20% que Trump anunciou sobre todas as importações chinesas no início deste ano.

Enquanto isso, para os produtos do Canadá e do México, a Casa Branca afirma que as importações em conformidade com o USMCA podem continuar a entrar nos EUA sem tarifas. Depois que os dois países atenderem às exigências de Trump sobre imigração e tráfico de drogas, acrescenta a Casa Branca, a tarifa sobre o restante de suas importações poderá cair de 25% para 12%.

3 de abril

Começam as tarifas automotivas anunciadas anteriormente por Trump. O primeiro-ministro Mark Carney diz que o Canadá igualará as taxas de 25% com uma tarifa sobre os veículos importados dos EUA.

4 de abril

A China anuncia planos para impor uma tarifa de 34% sobre as importações de todos os produtos dos EUA a partir de 10 de abril, igualando a nova tarifa “recíproca” de Trump sobre os produtos chineses, como parte de uma enxurrada de medidas de retaliação.

O Ministério do Comércio de Pequim anuncia também mais controles de exportação de terras raras, que são materiais usados em produtos de alta tecnologia, como chips de computador e baterias de veículos elétricos. E o governo adiciona 27 empresas às listas de empresas sujeitas a sanções comerciais ou controles de exportação.

5 de abril

A tarifa mínima de 10% imposta por Trump a quase todos os países e territórios entra em vigor.

9 de abril

As taxas “recíprocas” mais altas de Trump entram em vigor, aumentando os impostos sobre as importações de dezenas de países logo após a meia-noite. Mas horas depois, seu governo diz que suspenderá a maioria dessas taxas mais altas por 90 dias, mantendo a taxa de 10% recentemente imposta sobre quase todas as importações globais.

A China é a exceção. Depois de cumprir a ameaça de aumentar os impostos contra a China para um total de 104%, Trump diz que agora aumentará esses impostos de importação para 125% “com efeito imediato” - aumentando as taxas de retaliação que se acumularam entre os dois países.

Xi Jinping anuncia retaliações contra EUA Foto: Manuel Orbegozo/Bloomberg

A China aumentou sua retaliação antes desse anúncio, prometendo taxar os produtos americanos em 84% a partir de 10 de abril.

As tarifas de contrapartida do Canadá sobre as importações de automóveis também entram em vigor. O país implementa uma taxa de 25% sobre as importações de automóveis dos EUA que não estejam em conformidade com o pacto USMCA de 2020.

Enquanto isso, os estados-membros da UE votam para aprovar suas próprias taxas retaliatórias sobre € 20,9 bilhões (US$ 23 bilhões) de mercadorias dos EUA em resposta às tarifas de aço e alumínio impostas anteriormente por Trump. A comissão executiva da UE não especifica imediatamente quais importações serão taxadas, mas observa que suas tarifas de retaliação virão em etapas − com algumas previstas para 15 de abril e outras para 15 de maio e 1º de dezembro.

10 de abril

A Casa Branca esclarece que o valor de 125% anunciado anteriormente por Trump para as tarifas contra a China é, na verdade, 145%, uma vez que suas tarifas anteriores de 20% de fentanil são contabilizadas.

Separadamente, a União Europeia suspende sua retaliação às tarifas de aço e alumínio por 90 dias, para coincidir com a pausa de Trump em relação a taxas “recíprocas” mais altas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a comissão quer dar uma chance às negociações com os EUA, mas avisa que as contramedidas serão aplicadas se as negociações “não forem satisfatórias”.

11 de abril

A China diz que aumentará as tarifas sobre os produtos dos EUA de 84% para 125%, em resposta ao aumento das taxas de Trump. A nova taxa começou a vigorar neste sábado, 12 de abril.

Ainda na sexta-feira, 11, no início da noite, o governo americano determina que produtos eletrônicos, como smartphones, computadores e semicondutores, ficariam de fora das tarifas recíprocas.