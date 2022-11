Entrada de recursos garantem dia de alta à Bolsa brasileira; dólar volta a cair

Publicidade

A B3, Bolsa brasileira, recuperou parte das perdas da véspera nesta terça-feira, 8. O índice terminou o pregão desta terça aos 116.160 pontos, alta de 0,7%. Isso ocorreu por conta do fluxo de capital estrangeiro no País e também pela valorização dos commodities metálicos.

A moeda americana terminou desvalorizada em 0,56% frente ao real, cotada a R$ 5,14. Apesar disso, o ambiente ainda é de cautela. Operadores analisam que, diante da disparada vista segunda (+2,19%), mesmo com incertezas no cenário político local, havia espaço para realizar lucros e ajustar excessos.

Líder de renda variável da Monte Bravo, Bruno Madruga, conta que o fluxo de capital estrangeiro chegou a tocar quase 60% da movimentação da Bolsa brasileira somente nesta terça-feira.

A transição de governo gera incertezas entre os investidores. O mercado ainda tenta digerir o perfil dos integrantes da equipe, com a mescla de liberais e desenvolvimentistas. O alerta segue para a influência que terão no processo os ex-ministros Aloizio Mercadante e Guido Mantega.

A economista Cristiane Quartaroli, do Banco Ourinvest, salienta que ainda há muitos ruídos em relação à PEC da Transição. “(O vice-presidente Geraldo) Alckmin anunciou participantes da equipe de transição, mas não temos os nomes para os ministérios nem uma definição sobre como será a condução da política fiscal daqui para frente”, afirma.





Carta da Verde Asset

Durante esta tarde, tornou-se pública carta do gestor Luis Stuhlberger, sócio-fundador da Verde Asset, e da equipe. O texto diz que veem “com preocupação as primeiras sinalizações e discussões fiscais” da equipe do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A tal ‘PEC da Transição’ está se tornando (mais um) trem da alegria brasiliense de crescimento dos gastos descontrolados, e a mídia já fala de mais de R$ 200 bilhões de gastos, algo completamente descabido, para falar o mínimo”, diz a carta da gestora.

No texto, a Verde observa que o presidente eleito disse ao longo da campanha que teria responsabilidade fiscal “pois assim tinha sido nos seus dois mandatos anteriores, que não precisava de teto dos gastos ou outros arcabouços legais para cumprir isso”. O manifesto sinaliza já a preocupação em relação ao desenho fiscal para 2023.