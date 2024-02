Entrevista com Caio Megale economista-chefe da XP O plano traçado pelo Banco Central há alguns anos está se confirmando. A inflação se comportou bem, embora continue acima da meta. A economia segue crescendo e a Pnad Contínua vem mostrando aumento do emprego e da renda. Por isso, o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, diz ao Estadão/Broadcast que não há pressa por parte da autoridade monetária para cortar os juros. Na XP, a expectativa é de que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzirá a Selic até 9% porque, a despeito do aumento do emprego e dos riscos fiscais, a desinflação global permite ao BC manter seu plano de voo. A seguir, os principais trechos da entrevista.

Caio Megale, da XP, projeta crescimento PIB de 1,5% em 2024. Foto: TV Estadão

O comunicado do Copom, para muitos, foi um ‘copia e cola’ do anterior. As coisas estão mesmo tão previsíveis assim?

Acho que o Copom traçou lá atrás um plano para ir cortando juro gradualmente, ao ritmo de 0,5 ponto porcentual, ir sentindo a inflação e vendo como a economia se comportaria. As coisas acabaram caminhando como ele previa. A inflação se comportou bem, apesar de continuar acima da meta, mas a economia cresce e a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE) mostra aumento do emprego. Então, não há pressa para cortar o juro.

O mercado, ao que parece, tem visto com bons olhos a concretização do cenário do traçado pelo BC...

É que isso diminuiu o nervosismo. Até porque, a cada hora, o Fed [Federal Reserve, o BC dos EUA] fala uma coisa, porque o grau de previsibilidade lá fora é menor e porque a nossa economia não está indo para o buraco. O emprego vai bem e está ocorrendo aumento da renda.

Foi isso que fez diminuir as vozes que defendiam uma aceleração do ritmo nos cortes de juro?

Olha, ninguém mais me pergunta sobre isso. Em dezembro, baixamos nossa taxa terminal de juro, de 10% para 9%. Naquele momento, me perguntavam se aceleraria e eu dizia que não. Agora, além dos dados de novembro e dezembro, tem os riscos fiscais.

A discussão sobre o início de uma flexibilização da política monetária nas principais economias é favorável ao BC?

É favorável para o Brasil sempre. A não ser em momentos de crises, como a de 2008 e a pandemia, juro menor lá fora é sempre favorável. Mas isso não quer dizer que podemos cortar mais a nossa taxa de juro. O principal canal de transmissão, o câmbio, continua ao redor de R$ 4,90 há cinco reuniões do Copom mesmo com o Fed sinalizando que flexibilizará a sua política monetária.

Por que, então, vocês reduziram a taxa terminal de juro de 10% para 9%?

Porque a desinflação global se intensificou. Em dezembro, a nossa cabeça era de que o Copom fosse parar de cortar a Selic em 10% e cortar para 9% só em 2025. Isso por causa dos estímulos fiscais. Como a desinflação global se intensificou, antecipamos para 2024 a taxa nominal a 9%. Como a inflação deve ficar em torno de 4%, o juro real será de 5%, que para nós é a taxa de equilíbrio. Se eu estiver errado e a inflação for para a meta, dá para cortar mais o juro este ano. Por causa da desinflação lá fora, a nossa projeção de IPCA é de 3,75%.

Qual sua previsão para o PIB deste ano?

Nossa previsão é de um crescimento de 1,5% do PIB neste ano. Se, por um lado, a produção de manufaturados está parada, por outro, a indústria de extração mineral está voando.

O governo anunciou um plano industrial de R$ 350 bilhões. Medidas como essa efetivamente ajudam no crescimento?

Muita coisa neste pacote já existia, foram reempacotadas. Tem alguma coisa de juro subsidiado, o que afeta a política monetária. Mas o que faz o PIB crescer mesmo é investir na melhoria do ambiente de negócios. Historicamente, estes programas não têm surtido efeitos. Tivemos vários pacotes e a indústria continuou perdendo espaço. Reformas, BC independente, inflação e juro para baixo são muito melhores para o crescimento do que subsídios setoriais.

O governo considera uma possível surpresa positiva para o PIB este ano. É válida esta expectativa?

Provavelmente as projeções de PIB serão revisadas para cima por causa da indústria da extrativa mineral. Sem dúvida, esse setor é o polo de crescimento para o País.

E quanto ao fiscal, a XP incorporou mudança da meta nas suas projeções? Com que número você trabalha?

Da forma que temos caracterizado as medidas fiscais e parafiscais em nossas previsões, elas são expansionistas. A intenção do lado das despesas públicas é expansionista. Talvez um aumento de arrecadação compense parte disso. Por exemplo, a taxação dos fundos exclusivos está indo para o caixa do governo. Do ponto de vista fiscal, é interessante, mas contribui para a inflação.

Qual seria o limite aceitável pelo mercado e qual seria uma bomba?

Não vamos chegar em 0,25% (do PIB) de déficit. A meta (zero, com tolerância de até -0,25% do PIB) não vai ser cumprida e, se não for, ou o governo muda a meta ou encara os gatilhos. Encarar os gatilhos é melhor do que mudar a meta. Quando se encara os gatilhos, assume o que o arcabouço impõe e demonstra comprometimento com o equilíbrio das contas públicas.