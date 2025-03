Foto: Tiago Queiroz/Estadão Entrevista com Caio Megale Economista-chefe da XP Investimentos O economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, diz que a atividade econômica no País já começou a desacelerar, mas não abrupta nem fortemente, de forma que eliminou o viés de alta da projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2% em 2025. “Parece razoável com o carrego estatístico de 2024 e o agronegócio”, afirma. Já para 2026, projeta avanço de 1%. No conjunto, a figura é como a de um sorriso. Ao mesmo tempo, ele trabalha com a previsão de inflação de 6% este ano e expectativas se consolidando em patamar acima da meta, o que demanda ação do Banco Central. O Copom deve confirmar a indicação de elevação da Selic em 1 ponto porcentual nesta quarta-feira, 19, e, no comunicado, indicar que o cenário-base ainda sugere ajuste adicional. “Vai parecer estranho não sinalizar alta”, afirma Megale, que estima Selic de 15,5% ao final do ciclo, mas admite que a taxa básica pode parar de subir perto dos 15%.

A queda de 0,2% dos serviços em janeiro, a terceira consecutiva, já consolida uma tendência de desaceleração da atividade?

Vimos indicadores de atividade econômica mais tranquilos no final do ano passado, o PIB do quarto trimestre e agora no começo do ano também. Não é uma reversão abrupta, não estamos falando em recessão. Não estamos falando nem em desaceleração forte da economia. Mas eu diria que a economia no quarto trimestre do ano passado e no primeiro deste ano está crescendo de forma mais moderada do que nos três primeiros trimestres do ano passado.

Para Megale, os gastos do governo devem crescer menos este ano

Isso tem a ver com a redução, por parte do governo, dos incentivos fiscais?

Não tem a ver com fiscal porque quando a gente olha os números fiscais e despesas neste primeiro trimestre, eles continuam crescendo a um ritmo importante, inclusive os benefícios e as transferências. Já é um pouco de política monetária porque as taxas de juros mais altas exercem algum efeito sobre a propensão a consumir, a tomar crédito, e também um pouco de efeito base. Depois de crescer forte em 2023 e nos primeiros três meses de 2024, é natural que tenha alguma acomodação.

Qual a sua previsão de crescimento do PIB neste ano?

O nosso número é 2% de PIB para este ano. Há três semanas estávamos com 2% e com viés de alta porque achávamos que com a liberação do FGTS para quem tinha optado pelo saque-aniversário e com as perspectivas do consignado privado e de desoneração do Imposto de Renda, ainda que seja só para 2026, já teria alguma antecipação às expectativas. Mas, agora, com os dados do 4º trimestre mais fracos que o esperado, retiramos o viés e ficamos só com a projeção de 2%, que parece razoável com o carrego estatístico de 2024 e o agronegócio.

E para 2026, qual é a sua projeção para o PIB?

Temos 1% de crescimento de PIB em 2026. Este ano a agropecuária vai ser mesmo muito forte e tem efeitos multiplicadores na economia, movimenta outros setores, gera renda e impulsiona consumo nas regiões ligadas ao agronegócio. Curiosamente, para 2026 será o oposto.

E sobre o IPCA de fevereiro, com alta de 1,31%?

A inflação deste primeiro bimestre tem que ser vista em conjunto, janeiro e fevereiro. Tivemos um fator de volatilidade particular, que foi a questão do bônus de Itaipu, que deixou janeiro muito baixo e fevereiro muito alto. As contas caíram em janeiro por causa do bônus e voltaram em fevereiro.

Ou seja, não era para ser tão baixo em janeiro nem ser tão alto em fevereiro?

É isso. Quem se arvorou e falou que janeiro foi o mais baixo durante muito tempo, ou estava mal-informado ou mal-intencionado, porque fevereiro tinha um fator ali que claramente ia trazer a inflação de volta. Então, a gente tem que olhar esses dois indicadores como um conjunto. O que eles estão mostrando é que os detalhes da inflação continuam relativamente pressionados. Quando a gente tira aqueles itens mais voláteis, pega aquelas métricas que tentam captar a tendência subjacente da inflação, a gente percebe que ela vem rodando de 5% a 6% desde dezembro.

É a tendência da inflação daqui para frente?

A inflação é um indicador defasado, reflete o que aconteceu na economia há seis, sete, oito meses atrás. É o reflexo do que aconteceu em 2024, quando a economia cresceu muito além do esperado, especialmente a demanda interna e a taxa de câmbio se desvalorizou fortemente. Então esta inflação que estamos vendo é reflexo desse movimento do ano passado, mas que, em parte, está se revertendo.

Mesmo com a possibilidade de o governo adotar medidas econômicas expansionistas para tentar reverter a queda de popularidade?

Acredito que, provavelmente, os gastos vão crescer menos este ano. E com uma política monetária mais contracionista e uma política fiscal menos expansionista, a inflação tende a continuar revertendo.

Sobre as expectativas, especificamente, há alguma acomodação? Como elas influenciam a inflação corrente?

As expectativas subiram bem desde o final do ano passado para cá, acho que refletindo esses fundamentos que eu falei, que sugeriam uma inflação mais alta. Isso acabou se realizando e hoje a inflação roda em torno de 5,5%, 6%. No ano que vem será mais baixa porque a gente vai colocando na conta que a desaceleração da economia e o câmbio, agora mais estável, ainda que em patamar mais alto, vão contribuir para que a inflação de 2026 não seja tão pressionada quanto a de 2025. O que espera da reunião do Copom? Com a Selic contemplada no Focus, de 15%, a inflação fica acima da meta. Se a inflação fica acima da meta com 15%, o Copom não deveria sinalizar que vai parar com 14,25%. Ficaria estranho. Então eu acho que ele vai, de alguma forma, dizer o que vai fazer sem se comprometer com o ritmo, já que tem muitas incertezas. Como deve ser o comunicado que se seguirá ao término da reunião?

É muito difícil que o Copom diga o que vai fazer na reunião de maio e muito menos qual vai ser o ponto final da Selic. Eu acho que vai continuar dizendo que o tamanho do ciclo vai depender do firme propósito de trazer a inflação para a meta. Mas se o BC está com o firme propósito de trazer a inflação para a meta e as projeções dele sugerem que, com 15% de Selic, a inflação não vai para a meta, é estranho também ele dizer que “olha, fizemos essa e para frente pode ser qualquer coisa”. Ele vai continuar dizendo que pelo menos mais algum “ajustezinho” vai haver depois desse ajuste desta quarta-feira.

Qual a sua projeção de Selic terminal em 2025 e 2026? Prevê algum espaço para corte?

Temos 15,5%, na linha de que se 15% (juro projetado no Focus) não faz o trabalho, de acordo com as projeções (de inflação no cenário de referência) do BC, talvez tenham que ir um pouquinho além.