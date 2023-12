IA, inspiração chinesa, projeto ‘jet-ski’: os planos do iFood para dobrar o número de clientes

Recém-chegado de uma das frequentes visitas à China, Fabricio Bloisi, CEO do iFood, traz na bagagem inspirações de aplicação prática de Inteligência Artificial em “live commerces” e influencers virtuais, por exemplo. O país asiático é hoje sua referência sobre avanço tecnológico, com a presença de uma gigante menos conhecida do setor de entrega de alimentos, a Mituan, dona de US$ 10,7 bilhões (cerca de R$ 50 bilhões) em receitas trimestrais.

Nem sempre foi assim. Quando começou sua empresa de tecnologia, recém-saído da Unicamp, em Campinas (SP), numa salinha e com apenas duas pessoas, Bloisi mirava mais o Vale do Silício, nos EUA. Foi depois de quase quebrar por cinco vezes e tentar mais de 50 apostas na área de conteúdo para celulares que o empreendedor descobriu como romper o antigo vício do “complexo de vira-lata” do País e transformar o seu projeto numa referência global de tecnologia.

Em 12 anos, o iFood saiu de um negócio de entregas, que Bloisi comprou com menos de 15 funcionários, bateu concorrentes estrangeiros no País com mais capacidade de investimentos e se tornou uma plataforma de tecnologia com mais de 40 milhões de clientes, recém-avaliada em cerca de R$ 30 bilhões.

A ambição ainda é enorme. A ideia é dobrar o número de clientes e avançar em negócios complementares. Um desses projetos, o iFood Pago, está no forno e pode ser o meio de pagamento da plataforma, o que dará ao iFood até características de fintech.

O iFood quer dobrar o número de clientes e avançar em negócios complementares, diz Bloisi

O futuro passará pela Inteligência Artificial, numa transformação que Bloisi compara com a causada pelos smartphones. “A inteligência artificial vai mudar as coisas tão radicalmente nos próximos cinco anos que não conseguimos nem imaginar”, afirmou em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast. A área no iFood já conta com 200 pessoas, e o apetite é por mais aquisições em Inteligência Artificial.

Com um sócio de peso por trás, o grupo Prosus, de origem sul-africana e baseado na Holanda, o iFood acaba de se tornar rentável (lucrou US$ 23 milhões, ou R$ 115 milhões, de abril a setembro) e vê uma possível abertura de capital como um assunto ainda remoto. Leia a seguir os principais trechos da entrevista:

A alta dos juros e a crise de liquidez prejudicaram a velocidade do avanço na tecnologia?

Este é o ano de contração do ecossistema de tecnologia. A fase de contração vai durar dois, três anos. Mas que não deixem empreendedores perderem a perspectiva. A Inteligência Artificial vai mudar as coisas tão radicalmente nos próximos cinco anos que não conseguimos nem imaginar. Empresas que não forem muito boas nisso vão perder espaço.

Num cenário em que há menos dinheiro disponível, a questão da lucratividade ganhou importância? Pesou mais na estratégia?

Estamos caminhando para ser uma empresa rentável em todos os negócios. Há dois anos, nosso foco era crescimento e inovação. Hoje, existe menos peso em crescimento e mais foco em rentabilidade.

No mundo, quando se olha empresas em crescimento, em algum momento fala-se em abertura de capital. Vocês pensam nisso?

Vamos continuar crescendo, vamos crescer mais dez vezes. O IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) é uma decisão do conselho. Decidimos não ser uma empresa pública até agora porque, às vezes, se passa tempo demais falando com o mercado. Estamos numa empresa vibrante, inovadora, que pode ter um impacto muito maior no mercado brasileiro e por isso decidimos até hoje continuar sendo uma empresa privada, já que tenho um sócio grande que pode me prover o capital que precisar investir. Em algum momento, se o conselho achar adequado, podemos fazer um IPO, se fizer sentido.

Vocês falam em crescer dez vezes. Como veem a ideia de criar demanda agora que estão praticamente sozinhos, em que competidores como o Uber Eats saíram? Onde vocês vão crescer, depois de alcançarem o domínio do segmento de delivery?

Não temos uma posição dominante. Tem o concorrente que é o WhatsApp, tem concorrente colombiano, players brasileiros. Um cliente nosso pede quatro vezes ao mês. Ele faz refeições 80, 90 vezes por mês. Tem espaço para, usando Inteligência Artificial, tornar o consumo mais barato, mais frequente e mais cômodo. Se eu sei o histórico de quantas vezes você pediu, com quantas pessoas e em que lugar, a tendência é que eu consiga dizer: “Você quer receber isso aqui por apenas R$ 15?”. E você teria de dizer apenas sim. Hoje, são 43 milhões de clientes por ano. Podemos ter 80 milhões de clientes. Como? Transformando comida pronta em algo mais acessível.

Pretendem aprimorar o uso do aplicativo também?

Falamos em ChatGPT. Será que não conseguiríamos criar um chat do iFood que diz: “Você não quer pedir isso e isso?” Pensa como o smartphone mudou o mundo de 2009 para hoje. Vamos ter o mesmo impacto com a Inteligência Artificial. Se o Brasil não tiver empresas boas nisso, vamos ficar para trás. É importante ter startups animadas para preencher esse espaço.

Vocês já têm algum exemplo de aplicação da Inteligência Artificial?

Compramos uma empresa de Inteligência Artificial com 50 pessoas em 2018. Depois outra com mais 80 pessoas, depois outra com 100 pessoas. Hoje, temos mais ou menos umas 200 pessoas só no núcleo de Inteligência Artificial e mais mil no núcleo de dados. Para o iFood rodar, existem 120 modelos de Inteligência Artificial operando para entregar comida na sua casa.

Vocês pretendem fazer novas aquisições nessa área ou em outras?

Com certeza acreditamos que precisamos investir muito em inovação. E uma das formas é investir ou comprando empresas.

Já tem alguma coisa em finalização?

Estamos pensando em investir bastante em aquisições.

Não sabemos nem quantas vocês já fizeram...

Nem sei dizer. Dezenas.

Vão acontecer mais na área de Inteligência Artificial?

Começamos aquisições de Inteligência Artificial cerca de quatro anos atrás. O que estamos buscando agora são aplicações com Inteligência Artificial. Nossa intenção é investir centenas de milhões de reais em aquisições em novos negócios e Inteligência Artificial.

Como está a questão de novos produtos e o avanço de negócios de fintechs? A estrutura da empresa pode mudar de novo?

A gente muda a empresa duas vezes ao ano. Mata alguns projetos e cria projetos novos. Faz parte da nossa cultura. Começamos a testar entregas próprias em 2019 e hoje temos 250 mil entregadores. Em 2022, criamos a área de mercado. Era o que chamamos de jet-ski. Um grupo em torno de dez pessoas fazia compras em cerca de dez a 20 mercados e hoje a área vende alguns bilhões de reais. Em 2022, criamos o negócio de benefícios. Começou com um jet-ski, que servia o próprio grupo. Existe também, sim, a marca iFood Pago, como o Estadão antecipou, e é uma marca que usamos para fazer testes aqui dentro. Começou com o banco do restaurante, que dá crédito de cerca de R$ 500 milhões ao mês para os estabelecimentos crescerem. Depois criamos os benefícios (vale-refeição) e já estamos trabalhando em como evoluir ele, oferecendo mais serviços financeiros para restaurantes, clientes e entregadores. Estamos fazendo vários testes e estou empolgado porque achamos que é uma área com potencial para crescer bastante.

Só para entender o conceito de jet-ski. De onde surgiu? Quantos vocês têm?

Temos uns 20 jet-skis. Empresa grande é como um barco, e os jet-skis são os pequenos projetos em testes. Não pode dizer, de um dia para outro, “mudei completamente”. Se mudarmos a área de pagamentos acontece um colapso nacional. O iFood movimentou R$ 97 bilhões direta e indiretamente na economia, segundo um estudo da Fipe. Isso significa um impacto de 0,53% no PIB, na cadeia toda. Estamos sempre testando jet-skis, como se fossem 15 startups dentro do iFood. É assim que a gente erra. A gente faz para errar. E aprender, aprender, aprender.

Uma grande discussão do governo é sobre os direitos dos trabalhadores de aplicativos. Como vocês estão inseridos nesse debate?

Acreditamos que deveriam ter mais benefícios e ganhos mínimos, sobretudo em previdência, para os entregadores. É importante que existam benefícios sociais. O governo novo entrou e a gente tem uma relação próxima, falamos muito com o Ministério do Trabalho e eu faço parte do Conselhão. Não quer dizer que a gente concorda com tudo no formato que o governo propõe. Concordamos com ganhos mínimos, com seguro obrigatório. Tempo máximo de trabalho é ótimo e previdência social é ótimo (ter). Estamos tentando montar uma proposta com o governo. Conseguimos chegar numa proposta final que entregadores, empresas e governos, todos concordem? Ainda não. Mais trabalho via tecnologia é fundamental para o Brasil e para o mundo. É importante que a gente, como País, diga: não vou falar como era o trabalho em 1990, vou falar como deve ser em 2030. Temos de olhar mais para 2030 e menos 1990.

Amarrando menos os contratos e todo mundo participando disso?

O governo quer regular e não tem problema nisso. Mas às vezes dizem: “É assim que funciona”. Eu sei, é assim que foi escrito em 1940, na época em que a CLT foi escrita. Estamos em 2023. Se insistirem num caminho que é de 1990, na prática, tem o risco de 200 mil pessoas não poderem trabalhar desse jeito mais. Estou otimista que não haverá retrocessos.