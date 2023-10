Possibilidade de BC ter de cortar menos a Selic parece bastante baixa, diz economista do Bradesco

A possibilidade de o Banco Central ser forçado a encerrar o ciclo de cortes com uma Selic acima do esperado pelo mercado existe, mas é hoje “bastante baixa”, por conta da dinâmica benigna da inflação corrente e da perspectiva de que o real deve se valorizar até o fim do ano que vem. A avaliação é do economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, que espera queda dos juros para 9,25% no fim de 2024.

“Se o real depreciar muito mais e for para R$ 5,20 ou R$ 5,30, os modelos do BC vão indicar um IPCA mais próximo de 3,3% a 3,4% no ano que vem, e o espaço para cortar a Selic pode ser diminuído em 50 a 75 pontos-base. Mas, com o nosso diferencial de juros ainda grande, a inflação comportada, a economia resiliente e alguma - eu espero - continuidade da agenda fiscal do governo, eu acho a chance bastante baixa”, disse Honorato em entrevista ao Estadão/Broadcast.

Após a surpresa com o IPCA de setembro, com alta de 0,26% (o mercado esperava 0,32%), o cenário do Bradesco já indica que a inflação deste ano deve ficar mais próxima de 4,65% do que da projeção oficial do banco, de 4,8% - e, portanto, abaixo do teto da meta (4,75%). Já no ano que vem, o economista espera inflação de 3,6%. A seguir, os principais trechos da entrevista:

Fernando Honorato Barbosa, economista-chefe do Bradesco Foto: Egberto Nogueira/Divulgação

O que o cenário de uma curva de juros mais alta nos Estados Unidos significa para o Brasil?

O Brasil está numa posição muito sólida nas contas externas, então o canal de transmissão do balanço de pagamentos (a conta das relações comerciais de um país com outras nações) parece ter pouco risco. Obviamente, quanto mais altas as taxas de juros (nos EUA), menor o crescimento global e menores os preços de commodities, e isso tende a afetar um pouco as exportações brasileiras, mas não a ponto de levar a uma crise da nossa moeda. O grande ponto de atenção do Brasil são as contas públicas locais, mas o governo tem colocado no arcabouço fiscal a promessa de um compromisso de médio prazo com o ajuste fiscal, então parece que o mercado dá algum tempo para essa análise.

Não temos, então, um risco forte para o real?

O dólar está num ponto bastante forte na economia global. Não é que com o Treasury (título do Tesouro americano) entre 4,5% e 5% o dólar vá ter uma nova rodada de apreciação para acontecer, ele já está bastante forte. E eu diria que, à medida que o tempo passa e a economia americana vai se enfraquecendo, em 2024, é mais provável que o dólar se enfraqueça do que se fortaleça. E o real está em um dos momentos mais desvalorizados da história. Não me surpreenderia que, com os Treasuries entre 4,5% e 5%, o real fique mais ou menos onde está. À medida que a economia americana vai enfraquecendo e o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) comece a cortar os juros, vemos espaço para o real se fortalecer e ir para o nível de R$ 4,80 por dólar que temos no cenário.

No último relatório mensal, vocês reforçaram a expectativa de redução da Selic a 9,25% no fim do ciclo, mas reconheceram que um enfraquecimento adicional do real - em decorrência dos juros mais altos nos EUA - poderia obrigar o Banco Central a cortar menos a taxa básica. Qual é a chance desse cenário se materializar?

Duas coisas curiosas estão acontecendo na economia brasileira neste momento, apesar da volatilidade global. Uma é a dinâmica da inflação corrente, com núcleos bem comportados, que mostram um processo corrente de inflação bastante benigno e até melhor do que eu esperava. O segundo componente é que, apesar dessa enorme volatilidade global e depreciação do real, a defasagem dos preços de combustíveis sugere que há espaço para uma queda dos preços locais, especialmente da gasolina. Quando transportamos isso para a nossa réplica dos modelos de inflação do BC, as projeções estão idênticas às do último Copom, apesar da desvalorização do real. Isso motivou a manutenção para a nossa projeção de Selic. O risco é muito mais de nós estarmos errados na moeda: se o real deprecia muito mais e, em vez de R$ 4,80, for para R$ 5,20 ou R$ 5,30, os modelos do BC vão indicar um IPCA mais próximo de 3,3% a 3,4% no ano que vem, e o espaço para cortar a Selic pode ser diminuído em 50 a 75 pontos-base. Mas, com o nosso diferencial de juros ainda grande, com a inflação bem comportada, com a economia resiliente e com alguma - eu espero - continuidade da agenda fiscal do governo buscando as receitas, eu acho que a chance é bastante baixa.

O relatório Focus mostrou queda das expectativas do mercado para o IPCA de 2023 a 4,75%. Cresceu a probabilidade de o BC cumprir a meta este ano?

Cresceu bastante. Nós publicamos o nosso cenário na terça-feira, 10, e o IPCA foi divulgado na quarta. Se fôssemos publicar o cenário hoje, a nossa projeção estaria mais próxima de 4,65% do que do 4,8% que a gente tem. As coletas de preços estão muito comportadas e não está com cara de que a Petrobras vá precisar fazer um aumento dos preços de combustíveis.

Mesmo assim, o mercado ainda espera que o IPCA fique acima do centro da meta em 2024 e ao longo de todo o horizonte do relatório Focus. O que falta para que as expectativas caiam em direção ao centro da meta, de 3%?

Temos nos perguntado muito isso. No final das contas, é como se olhássemos para a política econômica do Brasil e do mundo nos próximos anos e disséssemos o seguinte: a inflação compatível com o arcabouço, com o grau de abertura e com o nível de indexação da economia brasileira talvez seja mais próxima de 3,5%. Mas por que essa reavaliação acontece no IPCA e não na Selic, com um juro real mais alto? O juro real que temos para a frente, entre 4,5% a 5%, já é tão elevado que o mercado entende que a inflação tende a flutuar entre 3% e 3,5% com esse nível de juro real, e que dificilmente o Banco Central elevaria esse juro real a 6,5% ou 7% para ganhar 50 pontos-base a menos de IPCA, dado que o gasto público vai continuar com crescimento real e que não há uma mudança na agenda de indexação.

Não se trata, então, de uma preocupação maior com a mudança na composição do Copom a partir do fim deste ano e, ainda mais, com a troca na presidência do Banco Central a partir do fim de 2024?

O nosso cenário-base é de que o governo vai ter a responsabilidade de indicar membros que vão jogar a cartilha do BC, que tem suas regras, seus modelos. É claro que se a indicação for muito diferente do que se imagina você pode ter mais riscos para o nível terminal da inflação e dos juros. Mas, pensando nos incentivos políticos, eu acho muito improvável que o governo queira indicar alguém para a presidência do BC que vá tomar muito risco na política monetária ao longo de 2025, o que levaria a uma chance de alta da inflação no ano eleitoral, em 2026.

Vocês esperam um déficit primário de 0,8% do PIB para o setor público consolidado em 2024. É possível que o governo consiga cumprir a meta fiscal de zerar o déficit primário no ano que vem?

Me parece muito difícil, mas o número pode ser melhor do que estamos esperando. Nós temos no cenário cerca de R$ 80 bilhões dos quase R$ 170 bilhões que o governo precisaria de arrecadação (para zerar o déficit). Se houver surpresas nessa arrecadação, nós vamos mudar para baixo a projeção. Queremos olhar a tramitação da agenda legislativa para poder ter mais segurança de se é possível chegar mais perto da meta. Por outro lado, tem a dúvida a respeito de qual é a disposição genuína do governo para contingenciar em 2024 o que é necessário para cumprir a meta. Essa é uma informação de um governo novo, que vamos aprender ao longo do ano que vem. O déficit pode ser menor do que nós estimamos justamente porque esses dois elementos estão sob controle do governo: se a equipe econômica conseguir convencer o Congresso a arrecadar mais, e se tiverem a disposição de contingenciar, o déficit vai ser menor. Eu acho que eles tendem a surpreender o mercado positivamente, que o déficit tende a ser menor do que o 0,8%.

E o que faltaria para chegar ao déficit zero?

Para chegar ao déficit zero, acho que precisaria da combinação de uma economia que cresce muito mais do que estamos esperando - mais perto de 3% a 3,5% do que de 2% - com alguma ajuda do petróleo, que melhorasse a arrecadação de royalties e gerasse um ganho excepcional de receitas. Mas é difícil enxergar um cenário como esse com uma inflação entre 3% e 3,5%. Se a economia crescer muito mais e os preços de petróleo estiverem muito mais altos, provavelmente a inflação vai ser maior e a Selic tende a ser um pouco mais alta. Por isso, achamos que a projeção de um déficit de 0,8% do PIB hoje equilibra os riscos do cenário enquanto não conhecermos a disposição do governo ao contingenciamento e a totalidade do que serão as medidas de arrecadação.