Haddad sobre fiscal: o mais difícil não é resolver problema na planilha, mas na política

SÃO PAULO E BRASÍLIA - Em entrevista ao podcast Flow na noite desta sexta-feira, 7, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu ao ambiente político as dificuldades de reduzir os gastos do governo e melhorar a percepção sobre a economia brasileira. Em duas horas de entrevista, percorreu polêmicas como as dos projetos de limitar aposentadoria nas Forças Armadas e supersalário no Judiciário, os jabutis do Congresso, as medidas do governo de Javier Milei na Argentina e até os impactos da inteligência artificial. Também falou do Pix e das mais recentes medidas para tentar conter a alta da inflação dos alimentos.

O ministro afirmou, também, que a polarização tem prejudicado o debate econômico. “É uma conversa que gera muito calor, mas não gera resultado para a sociedade”, disse.

Haddad disse que setores que defendem o corte de gastos muitas vezes reclamam quando o governo corta seus benefícios para equilibrar as contas públicas.

“Quando você fala em gasto tributário, que é a grana que o rico não paga de imposto, aí o cara fala ‘peraí, pô, esse benefício fiscal é um direito adquirido meu. Esse incentivo que foi dado aqui pro meu setor, ele tem que ser eterno’”, afirmou Haddad.

O ministro também afirmou que “o Brasil, durante muito tempo, 2013, 2014, até 2022, teve uma década ruim, desarrumada. Em parte por uma economia desarrumada, mas também por causa da política. Quando você coloca tudo na vala comum, da briga, vamos começar a ter problema. Estamos tentando superar essa situação, que ainda persiste, não como no passado recente.”

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad Foto: Diogo Zacarias/MF

‘Se PT e PL aceitarem limitar aposentadoria militar e supersalário, aprovam em 2 semanas’

Haddad, criticou a falta de apoio na oposição, que cobra ajuste fiscal, aos projetos de lei que alteram as aposentadorias de militares e os supersalários do Judiciário.

“Se o PT e o PL concordarem em limitar a aposentadoria de militares e supersalários, aprovam em duas semanas. Então, está feito aqui o desafio. Vamos ver se o presidente do PL, quem quer que seja, chega e fala ‘o Haddad está certo, vamos apoiar esses dois projetos do governo’”, disse.

Segundo Haddad, as duas propostas são moralizantes e corretas. “Sou a favor que um juiz ganhe bem, um desembargador ganhe bem, acho que tem que pagar bem, mas acredito que tem que ter parâmetros bastante rígidos (de remuneração)”, avaliou.

O ministro também assegurou que está atento e discutiu a reforma da aposentadoria dos militares com comandantes das Forças Armadas e com o ministro da Defesa, José Mucio.

Em dezembro, o projeto de lei que prevê a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria de militares foi encaminhado ao Congresso. “É uma democracia. Vamos ver se o PL vai ajudar nesse caso, ou se vai fazer uma posição barata. Eu tenho certeza de que, se o PL do Bolsonaro desse uma declaração a favor desses dois projetos de lei, passariam em duas semanas”, reiterou o ministro.

O crescimento da economia brasileira

Mais cedo, pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um crescimento de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2024. Na entrevista, Haddad comentou o resultado — que, julgou, “está legal” — e lembrou que a taxa de desemprego caiu para a mínima histórica. Ao citar a previsão de crescimento de 2,5% traçada pelo ministério para este ano, Haddad ressaltou que a pasta acertou, até aqui, as suas projeções. “Previsão é previsão, você pode errar. Mas eu acredito que nós vamos continuar crescendo, com um pouquinho mais de moderação por causa da inflação”, declarou, depois de, há três semanas, a Fazenda ter revisado a projeção para 2,3%. Porém, pregou uma calibragem entre oferta e demanda para conter a inflação. “Temos de cuidar da inflação”, afirmou Haddad, citando que alguns produtos, como o café, cuja demanda subiu no mundo inteiro, inspiram mais cuidado.

Ele observou que a economia precisa esfriar para que a demanda, após subir muito, se alinhe à oferta de produtos. “A renda das famílias cresceu, elas estão comprando mais e se a oferta não acompanha o crescimento da demanda, você tem um ajuste no preço, que é o que está acontecendo em alguns produtos agora”, disse.

‘Machucado por jabutis”

Haddad disse ainda que não conseguiu aprovar todos os projetos que queria no Congresso, mas avaliou que o governo teve um placar de “2 para 1″ em vitórias. Ele também afirmou que uma das coisas que mais “machucam” aqueles que querem fazer um “trabalho sério” é a inserção de jabutis (medidas sem relação com o tema principal, que pegam “carona” em textos para contemplar outros interesses) em projetos de lei que tramitam no Congresso. “Às vezes você tá lutando por um milímetro (em um projeto), e vem um cara com um quilômetro para trás”, comentou.

Durante a entrevista, Haddad voltou a ressaltar os potenciais brasileiros na agenda sustentável. Ele disse ainda que para o mercado de crédito de carbono funcionar bem, é preciso um alinhamento internacional, justamente para evitar que haja apenas sanha arrecadatória.

‘Grandes riscos de a Argentina não dar certo’

Haddad disse que vê grandes riscos de o ajuste que está sendo implementado pelo governo de Javier Milei na Argentina não dar certo, principalmente em relação ao financiamento internacional.

O ministro afirmou que o peso está valorizadíssimo sem que haja uma certeza de que o Fundo Monetário Internacional (FMI) está disposto a emprestar mais dólares para a Argentina. “Não sei quanto que o governo dos Estados Unidos vai colocar essa agenda aos organismos internacionais, de ajudar a Argentina por razões políticas e geopolíticas”, declarou Haddad.

“Tem riscos de não dar certo. Mas, enfim, está sendo feito ali um experimento. Agora, para o Brasil, a Argentina dar certo é fundamental, porque fortalece a região. É ruim ter vizinho que não está caminhando bem”, acrescentou o ministro, após lembrar que crises econômicas no parceiro do Mercosul prejudicaram o comércio bilateral.

Haddad disse também que gostaria que as políticas de Milei funcionassem sem o custo social imposto à população, uma vez que o ajuste fiscal sobre programas sociais aumentou a pobreza na Argentina.

Ao comparar as realidades no Brasil e na Argentina, o ministro julgou que as diferenças não são apenas econômicas, mas também políticas. “Acho que é menor a chance de acontecer na Argentina alguma coisa semelhante ao que aconteceu na transição de Bolsonaro para Lula. A chance de um envolvimento de militares na preparação de um golpe é menor. A chance de envolvimento de militares na preparação de um assassinato é menor na Argentina do que aqui”, afirmou.

‘Efeitos da inteligência artificial podem ser mais sérios do que a sociedade imagina’

Haddad disse acreditar que os efeitos da inteligência artificial podem ser mais sérios do que a sociedade imagina.

“Ano passado conversei com o mundo inteiro porque o Brasil presidiu o G-20 e eu era o condutor da trilha financeira. Ninguém está preparado para o que pode acontecer dependendo do grau de radicalidade”, afirmou.

O ministro ponderou que existem várias discussões envolvendo IA, sobretudo no mercado de trabalho. Ele citou, como exemplo, a possibilidade de a ferramenta flexibilizar a jornada de trabalho ou até mesmo criar outros tipos de emprego em grande quantidade. “Existe uma grande polêmica em torno do que vai ser, eu acredito que é mais sério do que a gente imagina”, comentou.

O ministro avaliou ainda que as relações sociais é que vão definir as consequências do uso de IA para a sociedade. “Saber mais nunca é o problema, o que você vai fazer com o saber é o problema. O problema não está no desenvolvimento da tecnologia, o problema está nas relações sociais. O que você vai fazer com essa tecnologia em termos de relações sociais? Você vai civilizar as relações sociais? Você vai democratizar o acesso ao conhecimento?”, ponderou.

A polêmica da ‘taxa das blusinhas’

Haddad se defendeu de críticas pela taxa aplicada sobre as plataformas internacionais de comércio eletrônico. Ele frisou que tributos cobrados sobre compras online também são estaduais.

O ministro disse que o primeiro imposto que aparece nas ofertas de produtos em sites como a Shopee é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), um tributo estadual. “ICMS não tem nada a ver com o governo federal. Nada a ver. É um imposto estadual. Se o Tarcísio (Freitas, governador de São Paulo) vier aqui um dia, você não vai chegar para ele (e perguntar) ‘por que você taxou a Shoppee?’ Você nem sabe que ele está taxando a Shopee. O Zema (Romeu Zema, governador de Minas Gerais) vai vir aqui e você vai falar ‘você taxou a Shein’?. Você nem sabe que é ele que está cobrando. A grana está indo para o cofre dos Estados”, disse Haddad.

Em relação ao imposto de importação nas compras online, um mínimo de 20%, o ministro afirmou que o tributo foi aprovado por unanimidade dos partidos no Congresso, com o apoio, inclusive do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele lamentou, citando a frase de Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, que quando uma mentira é contada repetidamente, as pessoas acabam acreditando. “O que está lá nos sites de marketplace é, um, o ICMS, um imposto estadual, de todos os governadores [...] Os 27 governadores do País cobram o ICMS dos marketplaces. Dois, o imposto de importação, que é federal, foi criado pelo Congresso Nacional com apoio de 100% dos partidos, incluindo o do Bolsonaro.”

Conforme o ministro, as compras de sites internacionais foram taxadas porque o varejo, que estava fechando lojas, cobrou isonomia de impostos. “O que o Congresso fez foi nivelar”, explicou. “Lamentavelmente, nós estamos num ambiente virtual que não tem filtro. É muito difícil você combater uma fake news quando você tem um exército pago, muita grana envolvida para macular a reputação de uma pessoa”, acrescentou Haddad.