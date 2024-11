São características comuns muito básicas, mas que, ao mesmo tempo, na prática, não são obedecidas. Quando você tem uma política bem-sucedida, o começo se deu com a análise do problema. Por exemplo, a questão do Ensino Médio em tempo integral. Tem o caso clássico de alta evasão de adolescentes. Identifica quais são os problemas, como a baixa identificação com as disciplinas que estão sendo cursadas, a falta de um projeto de vida daquele adolescente, a baixa qualidade do ensino. Tem também um problema de o adolescente ficar muito tempo na rua e exposto à violência. E, a partir desses problemas, você vê que o Ensino Médio em tempo integral ajuda a solucionar todos esses problemas. O diagnóstico é a primeira coisa.

O segundo ponto é que o desenho e a qualidade da implementação fazem toda a diferença. Tem os casos da PPP (Parceria Público Privada) de estádio de futebol. A Bahia fez uma que deu super certo, e Pernambuco fez uma que deu super errado. Basicamente, porque o desenho do contrato foi mal feito, os incentivos estabelecidos foram mal feitos. A qualidade do desenho da implementação faz muita diferença. O terceiro ponto é que muitas políticas precisam ser avaliadas ex-ante, durante a implantação e depois. Para fazer isso, tem de fazer um desenho de política bem pensado, criar condições para poder fazer essa avaliação, ter um grupo de controle claro.

Poderia exemplificar?

No caso da implementação de câmeras nos uniformes policiais, Santa Catarina e São Paulo adotaram políticas bem desenhadas no sentido de que criaram o contrafactual, a possibilidade de comparar. Santa Catarina sorteou quais eram os policiais que iriam usar câmera no fardamento, para poder comparar o desempenho deles com outros que estavam atuando sem as câmeras. E São Paulo fez uma implementação faseada, de modo que alguns batalhões tinham câmeras, mas outros não. Você também podia comparar – e tudo isso feito com muito cuidado no desenho da política. Não é só pegar, pendurar a câmera no uniforme do policial e mandá-lo para a rua. Tem de ter todo o sistema de processamento dessas informações, o que vão usar, como vão armazenar as filmagens, se vão usar para treinamento ou só para monitoramento e verificação das ações.

Mais uma vez, houve uma experiência bem-sucedida de São Paulo e Santa Catarina, e teve uma experiência pessimamente sucedida do Rio. O governo do Rio fez de má vontade, de qualquer jeito, e houve alta rejeição de parte dos policiais. Não tinha uma gestão, um comando ensinando e explicando a importância de colocar as câmeras. Quando você tem um treinamento, uma estratégia gradual de implementação, e essa estratégia de avaliação, a chance de a política dar certo é muito maior.