O Brasil está diante de um momento único na história, em que estão se juntado peças de um quebra-cabeça que favorece a economia do País, de acordo com o holandês Paul Polman, presidente da Unilever entre 2009 e 2019. “O mundo acordou. As pessoas descobriram que precisam de soluções (para a crise climática). Viajo o mundo todo o tempo, e todo país deseja ter os elementos do Brasil. (...) Vocês estão bem posicionados para atrair as indústrias do futuro”, disse o executivo ao Estadão. “É um bom momento para ser brasileiro”, acrescentou ele, que esteve em São Paulo na semana passada para participar do Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas.

Polman destacou que a situação macroeconômica do Brasil melhorou e que o País está avançando em tecnologias de energia limpa. Questionado sobre o que o Brasil precisa fazer para não perder essa oportunidade, ele se mostrou otimista. Disse que era necessário criar um programa para integrar as políticas que envolvem economia verde, mas que isso já está em andamento com o Plano de Transição Ecológica, lançado pelo governo federal no ano passado.

Sob o comando de Polman, a Unilever foi uma das primeiras multinacionais a colocar a sustentabilidade no centro das estratégias - o que, hoje, passou a ser atacado por alguns acionistas. Sobre o assunto, ele afirmou que sempre haverá acionista insatisfeito e frisou que “empresas que estão olhando para o longo prazo, trabalhando orientadas para um propósito, colocando a sustentabilidade no cerne de seus negócios, se executarem todos os outros elementos com disciplina, terão um desempenho melhor”.