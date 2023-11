‘Grande incógnita é o que acontecerá com a Selic a partir de janeiro de 2024’, diz ex-diretor do BC

O economista Aldo Mendes, ex-diretor do Banco Central (BC), acredita que as incertezas do cenário externo somadas ao risco fiscal podem fazer com que o Comitê de Política Monetária do (Copom) do BC reduza a velocidade do corte na taxa de juros a partir do ano que vem. “A grande incógnita é o que vai acontecer a partir de janeiro de 2024″, afirma.

Até dezembro, ele espera mais um corte de meio ponto porcentual na taxa Selic, agora em 12,25% ao ano. O economista observa que, com a inflação na faixa de 5,5%, há “gordura” para cortar nos juros.

No entanto, para 2024, esse cenário poderá mudar. O juro nos Estados Unidos permanecendo elevado por período mais longo pode turbinar o dólar e gerar pressões inflacionárias. Além disso, o economista lembra que a mudança da meta fiscal também acarreta pressões inflacionárias.

A seguir, os principais trechos da entrevista.

Como os últimos acontecimentos, como guerra de Israel contra os terroristas do Hamas, a disparada dos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano e a possível revisão da meta de déficit fiscal zero para 2024 podem afetar as decisões futuras do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central?

Acho que a guerra nem tanto. Mas a incerteza em relação à política monetária dos Estados Unidos e essa dúvida sobre a questão da meta fiscal poderão, de alguma maneira, mover o Copom para uma trajetória menos agressiva de redução da taxa de juros, mas não no curto prazo. Este ano o corte deve ser de meio ponto agora e mais meio ponto em dezembro. Não faz sentido mudar, até porque a taxa de juros está com bastante gordura e pode ser cortada.

Como o sr. avalia a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de sinalizar que a meta de déficit fiscal zero não será cumprida?

Foi uma forma engenhosa que o governo encontrou de sair da armadilha na qual ele se encontrava. O mercado já sabia que seria muito difícil cumprir essa meta em 2024. O presidente fez o comentário no final da reunião, teve impacto. Mas não foi o ministro da Fazenda, ninguém ligado à área econômica. Soou como um posicionamento político. E agora está se negociando no ambiente mais correto, que é entre o Ministério da Fazenda e o Congresso.

O Copom vai reduzir o ritmo de corte de juros?

A grande incógnita é o que vai acontecer a partir de janeiro de 2024. Hoje tem uma inflação bem comportada, em torno de 5,5%. Ainda que o componente fiscal traga incertezas, a Selic está acima de 12%. Dá para cortar juros até dezembro, com zero problemas. Aliás, vai fazer muito bem para a economia. Hoje os preços administrados estão rodando na casa de 10,5%, mas sobre esses preços os juros não têm influência. Os preços sensíveis a juros, que são os livres, acumulam alta de 3,5% e os serviços, de 5,5%. Estão correndo muito bem. E a média dos núcleos de inflação vem caindo ao longo do ano.

Aldo Mendes diz que há dúvidas sobre o fim do ciclo de corte dos juros Foto: Beto Nociti/Banco Central do Brasil

Então, qual é o desafio por conta das recentes mudanças do cenário externo e fiscal?

O desafio para o gestor de política monetária é o que ele vai ter fazer a partir de janeiro, diante de um ambiente com incerteza fiscal maior e uma incerteza maior ou igual no ambiente externo. Chegou-se a acreditar que a taxa de juros cairia nos EUA. Mas o Fed (o banco central americano) iniciou uma pausa nos juros que pode durar seis, sete, oito meses. Depois dessa pausa, para onde vão os juros americanos? Por outro lado, o Copom terá uma composição da diretoria um pouco diferente no ano que vem e não sabemos exatamente qual será o perfil.

O sr. mudou a projeção da taxa terminal de juros ao final desse ciclo de corte?

Há muitas dúvidas sobre quando termina esse ciclo de corte e em quanto estarão os juros. Não temos elementos suficientes para avaliar.

Isso significa juros mais altos por um período maior?

Eu diria que pode ocorrer uma redução na velocidade de corte e até uma pausa em algum momento lá no primeiro trimestre do ano que vem.

O sr. acha que a inflação no Brasil é um problema superado?

A inflação no Brasil não pode ser considerada um problema superado. É sempre um problema ameaçador em todos os aspectos. Estamos vivendo um momento bom, sem grandes pressões inflacionárias no horizonte de curto prazo. Mas sabemos que o Brasil é uma economia que flerta com a instabilidade de preços há muitos anos. Há mecanismos de indexação que nunca conseguimos desmontar por completo. No médio prazo, sempre existe preocupação.

Isso significa que no ano que vem o risco inflacionário não está afastado?

Acho que 100%, não. O componente fiscal traz uma incerteza maior até em relação à inflação. O setor externo e a própria taxa de câmbio dependem muito do que vai acontecer na política monetária americana, além dos fatores sazonais e aleatórios, como clima, guerra.

Qual é o impacto dessa provável pausa ou redução do ritmo de corte de juros, se de fato ocorrer, na economia real?

O lado bom do remédio é que você consegue conter as expectativas inflacionárias. O lado ruim do remédio bate nas empresas, que já estão muito endividadas, várias em recuperação judicial.

Isso pode reforçar a projeção de um crescimento menor da economia brasileira em 2024?

Sim, o Focus (Boletim Focus do Banco Central) já mostra que o crescimento previsto para o ano que vem é a metade do esperado para este ano.