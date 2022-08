‘Corporação fazendo o que quer em outros países do mundo já deveria ter acabado’, diz Tom Goodhead

O advogado Tom Goodhead é sócio-administrador global do escritório PGMBM, responsável por propor em tribunais europeus algumas das mais importantes ações coletivas contra empresas acusadas de desastres ambientais no Brasil.

Leia também Vale, Braskem e outras empresas enfrentam ações bilionárias por crimes ambientais e sociais

Entre seus alvos estão a BHP Billiton (desastre de Mariana), a Braskem (afundamento de bairros em Maceió) , a Norsk Hydro (contaminação em Barcarena, no Pará) e a TUV Sud (rompimento da barragem de Brumadinho). São causas que, se forem aceitas podem levar à discussão de indenizações de bilhões de euros. As decisões sobre elas devem sair neste ano na Holanda e na Alemanha.

Continua após a publicidade

O advogado Tom Goodhead, sócio administrador do escritório de advocacia PGMBM, de Londres. Foto: Molly Darlington/Reuters

Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista de Tom Goodhead ao Estadão.

Eu queria tratar do caso Cutrale: quais são os valores de reparação demandados pelos clientes e estimados por especialistas econômicos?

Embora não seja possível estimar o valor das reivindicações neste momento, os produtores estão buscando indenizações que podem chegar a bilhões de libras. Alega-se que o cartel suprimiu os preços aos quais os produtores podiam vender laranjas, forçando milhares a sair do negócio e outros milhares à ruína financeira. O PGMBM está representando 1.563 produtores e antigos produtores de laranja, 22 empresas e a Associação Brasileira de Citricultores (Associtrus).

No caso da Braskem quais são os valores das indenizações (estimadas ou solicitadas por peritos do tribunal de primeira instância de Roterdã). E quantas pessoas estão envolvidas neste caso?

Não é possível estimar o valor das reivindicações neste momento. Isso será avaliado na fase de mérito, uma vez que possamos estabelecer a jurisdição nos tribunais holandeses. No Brasil, a Braskem ofereceu indenizações injustas, após ser obrigada a retirar famílias das zonas de perigo “vermelho” da área. Além disso, as ofertas de danos morais que ofereceram equivaleram ao mesmo valor ou menos por pessoa em caso de bagagem perdida por uma companhia aérea no Brasil, nos termos dos autos constantes na justiça brasileira. Portanto, acreditamos que o caso na Holanda é a melhor chance de garantir uma compensação completa e justa para as famílias afetadas. O PGMBM representa 11 pessoas como um “caso de teste” nos tribunais da Holanda. Se formos bem-sucedidos e obtivermos a jurisdição, pretendemos trazer justiça aos nossos clientes por meio do sistema jurídico holandês, no qual o caso irá para o mérito. Esperamos adicionar cerca de 10 mil clientes a mais no processo. Quanto ao número de pessoas atingidas, no ano passado, o Observatório de Mineração informou que cerca de 55 mil pessoas foram retiradas de suas casas devido à situação de emergência causada pelo desastre.

Outro caso que o senhor trabalha é o da Norsk Hydro. Qual é o valor do processo – estimado ou avaliado – e quantas pessoas estão envolvidas também neste caso?

Nossas demandas incluem danos morais, materiais e existenciais, e o valor estimado destes será avaliado assim que o processo avançar para a fase de mérito. Atualmente, representamos nove indivíduos de comunidades indígenas e quilombolas, residentes na área afetada pelas atividades poluidoras, e a associação Cainquiama – associação brasileira com mais de 11 mil membros, representando membros da comunidade tradicional.

Por fim, no caso da barragem de Brumadinho, os senhores estão tentando uma ação contra a TUV SUD, que atestou a barragem. Quais são os valores de reparação estimados ou baseados em laudos técnicos do desastre de Brumadinho e quantas pessoas são representadas pelo PGMBM?

Não é possível estimar o valor das reivindicações neste momento. Atualmente, representamos o município de Brumadinho e seis familiares de Izabela Barroso Câmara Pinto, engenheira que morreu no desastre. Se o caso obtiver êxito, pretendemos abrir um precedente que significará que mais de 1,2 mil demandantes adicionais que perderam familiares ou foram diretamente afetados pelo rompimento podem reclamar contra a empresa por danos.

Para os senhores o caso Mariana na Inglaterra pode ser um precedente para outros casos semelhantes no Reino Unido ou na UE, em relação a empresas sediadas no Reino Unido ou na UE que podem ser responsabilizadas por ações em outros continentes?

Certamente. Uma empresa não pode alegar ter seus valores de responsabilidade social corporativa e estar cuidando do meio ambiente e das vidas e, então, negar o acesso à justiça dessa forma. Os dias de grandes corporações fazendo o que querem em países do outro lado do mundo, e sem punição, deveriam ter acabado. A recente vitória no julgamento pedindo jurisdição deste caso é um grande passo à frente – não apenas para garantir justiça para nossos clientes, mas também para enviar uma mensagem mais ampla às grandes multinacionais de que elas não podem executar grandes operações em países ao redor do mundo – e depois se esconder atrás de suas subsidiárias quando as coisas dão errado.

O senhor acredita que, sem os recurso dos fundos que financiam o contencioso, essas ações do PGMBM seriam inviáveis?

Seria extremamente difícil assumir esses grandes e complexos processos coletivos sem recursos de contencioso. Como exemplo, no caso de Mariana, onde representamos mais de 200 mil pessoas, não é razoável pensar que um escritório sozinho poderia financiar um caso dessa magnitude ou que esses custos de contencioso seriam de nossos clientes. Portanto, nossas parcerias de financiamento são cruciais para nos ajudar a continuar essa jornada e trazer justiça e compensação justa a todas as vítimas de atos ilícitos de corporações.

Os novos padrões de due diligence da UE podem facilitar o reconhecimento da jurisdição europeia se não tiverem sido seguidos por empresas no exterior?

Sim, as novas leis de due diligence (diligência prévia, em tradução livre) propostas pela UE permitirão que as empresas sejam responsabilizadas diretamente nos tribunais europeus por violações de padrões ambientais e de direitos humanos no exterior, impondo um dever substancial às empresas europeias de prevenir essas violações.

Por fim, pode-se dizer que a Lei dos EUA de Prática de Corrupção no Exterior (US Foreign Corrupt Practices Act, o FCPA) é uma espécie de precursor nessa linha de atuação para escritórios de advocacia em caso de atos praticados no exterior? Faz sentido pensar dessa maneira?

Sim, a analogia com a FCPA é muito importante. Trata-se de princípio muito semelhante. Violações de direitos humanos e padrões ambientais serão tratadas como suborno sob as leis propostas. Serão coisas que uma empresa deverá, a todo custo, evitar e, caso não o faça, será responsabilizada.