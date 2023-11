Presidente da Feninfra rebate fala de Haddad sobre desoneração: ‘não é chantagem, é desespero’

A empresária Vivien Suruagy, presidente da Feninfra, entidade que representa as empresas do setor de infraestrutura de telecomunicações, é uma das mais atuantes negociadoras, no Congresso, desde o ano passado, da extensão da desoneração da folha de pagamentos até 2027 para 17 setores.

Após o veto do presidente Lula ao projeto, Vivien responde à fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao afirmar que não é chantagem dos empresários quando acenam com demissões, caso a desoneração não seja prorrogada.

Vivien Suruagy: 'ou as empresas quebram ou há um desemprego; ou os dois'. Foto: Alex Silva/Estadão

Em pronunciamento, Haddad disse: “Eu não estou alheio ao problema que isso pode acarretar, embora meu papel não seja ficar cedendo a chantagem; tenho que ter clareza do que tenho que fazer”. O ministro afirmou que as empresas não contrataram mais com a desoneração.

“Isso não é chantagem. É desespero”, rebate Vivien. “Ou as empresas quebram ou há um desemprego. Ou os dois”, ressalta. A seguir, os principais trechos da entrevista.

Como o seu setor de infraestrutura de telecomunicações viu o veto do presidente e a declaração do ministro Haddad?

Ficamos muito tristes com o posicionamento do governo e a fala do ministro Haddad, porque estávamos esperando a sanção da desoneração. Os 17 setores seguraram qualquer planejamento para suas atividades de contratação de mão de obra, qualificação e investimentos. O grande problema é que, em janeiro, vamos começar o ano, se não passar a desoneração, com aumento de tributos. No caso do setor de telecomunicações, triplicando o valor de tributo que pagamos sobre a folha. É uma realidade. Inclusive, o Caged demonstrou que, entre 2018 e 2022, houve aumento de empregabilidade em torno de 15% nos 17 setores. É o próprio governo que está falando com os dados do Caged. Não é chantagem. É desespero das empresas, porque elas não têm recursos para pagar um aumento de tributos desta grandeza. Ou as empresas quebram ou há um desemprego. Ou os dois. Porque o que nós recebemos vai continuar o mesmo. Se aumenta o tributo, eu tenho que baixar o meu custo com mão de obra.

Qual a sua leitura política sobre a decisão do presidente Lula de vetar a prorrogação da desoneração?

Eu não entendi. Se houvesse uma visão política de um governo que sempre se preocupou com o emprego e o bem-estar social, estaria sancionando a desoneração. Um governo que viu que mais de 80% do Congresso aprovar a desoneração não poderia e nem deveria politicamente estar tomando uma decisão desse tipo. Principalmente considerando que a desoneração significa aumento de investimento, maior a arrecadação para o governo e menor gasto social, como seguro-desemprego. Aliás, o melhor programa social é o emprego. Significa emprego formal e diminuição de pejotização. Então, realmente, não estamos entendendo a análise política dessa decisão.

O ministro sugeriu em entrevista que as empresas não o procuraram quando ele, há muito tempo, vem falando da inconstitucionalidade da prorrogação da medida.

Eu não sei. Eu procurei o Haddad. Nós da Feninfra solicitamos desde janeiro reunião com o ministro Haddad para tratar de assuntos do setor e é conhecido o nosso posicionamento a respeito da necessidade de prorrogação da desoneração. Só que, infelizmente, não fomos atendidos. Embora eu admire o ministro Haddad, ele disse que era inconstitucional. Discordamos veementemente, pois nos baseamos, inclusive, em decisão do STF.

Qual será a estratégia a partir de agora?

Temos que rapidamente trabalhar para a derrubada do veto. Eu não entendo esse posicionamento, em vez de estarmos todos juntos para pensar em desenvolvimento do País. Resolver os problemas não significa somente aumentar impostos; significa dar condições para que o Brasil tenha tecnologia, invista e que a população para o crescimento global da economia.