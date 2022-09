‘Se estamos entrando em uma era digital e de conhecimento, a América Latina está mal’

Os países da América Latina precisam aumentar a integração regional para elevar a taxa de crescimento da economia e de emprego – o que depende sobretudo de vontade política dos governantes –, segundo o presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), o colombiano Sergio Díaz-Granados. “As peças estão colocadas na mesa para que a região possa crescer mais. Só que é preciso que haja vontade e que se trabalhe pela integração.”

O CAF está em um momento em que pretende, além de atuar pela integração da América Latina, ampliar o trabalho com a iniciativa privada para investimento em grandes projetos de infraestrutura e apoiar o desenvolvimento de municípios. Ex-ministro de Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia, Díaz-Granados destaca que o comércio intra-regional não cresce há 25 anos na América Latina e que a integração pode ajudar os países da região diante das adversidades na economia global.

Questionado sobre os entraves de crescimento da América Latina, ele diz que os governos precisam prestar atenção, principalmente, na educação. A necessidade de se adotar aulas onlines durante a pandemia, acrescenta, prejudicou o ensino das crianças latino-americanas e deve reduzir a produtividade no futuro se nada for feito para mudar esse cenário.

O CAF está trabalhando para aumentar as parcerias com o setor privado em investimentos de infraestrutura. Estamos a menos de um mês das eleições no Brasil, e os candidatos mais bem posicionados, Lula e Bolsonaro, têm posições diferentes em relação aos investimentos. A eleição pode mudar o modo de atuação do banco no País?

Os bancos de desenvolvimento que atuam na região, seja o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ou o CAF, operam como cooperativas onde os governos estão presentes. Trabalhamos com os governos que os povos elegem democraticamente. Os governos podem marcar os temas aos quais querem dar prioridade. O banco tem de procurar ter um bom diálogo com o governo, facilitando diagnósticos ou promovendo as melhores soluções para essas abordagens. Não entramos na discussão de quem vai ser o próximo presidente, mas, em função do que escolherem os brasileiros e das prioridades que desenhem o país, nós, como banco de desenvolvimento, trataremos de interpretar esses mandatos populares ou essa vocação do governo. Por exemplo, se a Colômbia muda o governo e tem hoje uma ênfase em uma zona onde há muita pobreza, preparamos um projeto para acompanhar os investimentos prioritariamente nessas zonas. Se amanhã converso com um prefeito de uma capital e sua prioridade é transporte de massa, controle de inundações ou ampliação da cobertura de educação, vamos buscar as soluções para essa autoridade. No caso do Brasil, qualquer governo que seja, vamos sentar para ver em que tipo de obra podemos ajudar.

O que acha que o Brasil deveria priorizar?

Continua após a publicidade

O Brasil é um país que tem fronteira com toda a América do Sul. É preciso otimizar as travessias de fronteiras para que haja mais comércio na região. Esse é um tema em que podemos ajudar muito pela capacidade de diálogo que temos nos países fronteiriços. As zonas de fronteiras têm uma dimensão muito complexa de infraestrutura que limita o comércio. Elas podem ser uma alavanca para o desenvolvimento e o emprego. O banco tem uma agenda de integração de infraestrutura que pode servir para a área comercial, mas também para a energética – para a conexão de cabos de alta tensão ou para transporte de gás entre países. É preciso pensar em um mercado muito mais integrado na América do Sul.

Para Díaz-Granados, integração regional pode impulsionar crescimento econômico dos países Foto: Marcelo Chello/Estadão

A esquerda está voltando ao poder na região. A mudança no espectro político que comanda os países interfere nesse processo de integração?

Obviamente o processo de integração depende da vontade, do compromisso e da posição das autoridades. O que fazemos, como banco, é desenhar onde estão as oportunidades e o que aconteceria se tivéssemos uma maior integração. As economias cresceriam mais, aumentaria o potencial de crescimento. A América Latina tem hoje uma taxa de comércio intra-regional que não chega a 13% das exportações totais. Esse número não cresceu nos últimos 25 anos, apesar de tudo que foi feito. Enquanto isso, as taxas de comércio intra-regional em outras zonas do mundo são o dobro ou o triplo. Há um problema físico e de regulação (para aumentar o comércio), mas essencialmente as duas coisas necessitam de vontade dos governos. Anunciar uma maior integração e fazê-la seria conveniente para toda a América Latina, ainda mais agora quando há um contexto global mais adverso – no ano que vem, o crescimento da economia global deve ser menor, há conflitos como o na Ucrânia, há um processo de lentidão e rompimento das cadeias globais de valor. Acreditamos que aí está a oportunidade para a América Latina. Não emito opiniões (sobre política), não cabe a mim como presidente do banco. Mas o que mostramos nos nossos documentos e estudos é que as peças estão colocadas na mesa para que a região possa crescer mais. Só que é preciso que haja vontade e que se trabalhe pela integração. Aí poderemos aumentar o crescimento de todos os países da região.

Nos últimos anos, faltou vontade política então?

Claramente o que foi feito não foi suficiente. As provas disso estão no pouco ou nulo crescimento do comércio intrarregional. Nosso comércio hoje está dominado por matérias-primas e por uma tendência de exportações para outros blocos, seja Ásia, América do Norte ou Europa. Não conseguimos consolidar um comércio na região, diferentemente de outras áreas do mundo. A União Africana conseguiu otimizar seus níveis de comércio mais rapidamente do que nós. O primeiro componente para mudar isso é vontade e decisão de criação de um processo de integração sério, que produza resultados.

Qual avaliação o sr. faz da situação econômica da região? Sejam governados pela esquerda ou pela direita, os países da América Latina parecem estar sempre patinando.

Continua após a publicidade

Se virmos a situação da América Latina como um filme nos últimos 15 anos, tivemos duas grandes crises. A de 2008 e 2009, que foi financeira e global, e a entre 2014 e 2016, com a queda do preço das matérias-primas e das cotações de commodities energéticas, que, para alguns países, significou perder até 90% de suas exportações energéticas. Por outro lado, ela ajudou países menores da região, que são importadores energéticos. Essa crise aumentou o endividamento dos países maiores e limitou a capacidade de investir na área social. Além disso, teve a pandemia. A região se endividou para dar um apoio, de alguma forma, para a população. Hoje, quando olhamos para o resultado, não podemos esquecer que disparamos o nível da dívida pública em 2020 e 2021, que a economia teve um rebote em 2021 na sequência da queda brusca de 2020, e que, nesse período, a pobreza e o desemprego aumentaram. Para mim, o mais preocupante no longo prazo é a educação. Nossa região foi a que ficou com as crianças em casa por mais tempo. Isso vai significar uma baixa produtividade em países que já tinham produtividade baixa. Se alguém pensar um pouco mais no futuro, o grande desafio é trabalhar essa brecha educativa que foi aberta nos últimos dois anos, que vai afetar o potencial de crescimento econômico nos próximos anos. Se estamos entrando em uma era digital e de conhecimento, a América Latina está mal. Esse é o maior dano que temos na América Latina. E isso acontece de norte a sul do continente. É preciso fazer algo para que, no resto da década, voltemos a avançar de modo que não seja baseado em matérias-primas, como ocorreu nos últimos 20 anos. Temos dois bônus aqui para usarmos: o de gênero e o de jovens. Temos mais mulheres capacitadas do que há 20 anos, mas elas não estão empregadas ou não estão ganhando bem. E temos o dos jovens. Nossa população ainda é jovem e precisamos utilizá-la para crescer.