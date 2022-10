‘Estadão’ lança serviço que avalia e recomenda os melhores produtos

A prática das compras online se tornou comum para mais de metade dos consumidores brasileiros, principalmente com a aceleração registrada durante a pandemia. Nesse cenário, tornou-se prioridade para os usuários de internet encontrar serviços que avaliem com isenção e clareza os mais diversos produtos ofertados.

Este é o novo serviço que o Estadão passa a oferecer à sua audiência, com a criação do portal Estadão Recomenda, que poderá ser visitado no endereço www.estadao.com/recomenda a partir desta terça-feira, 11.

Leia também Globo deve costurar mais anúncios à trama de novelas depois de Pantanal

Na primeira leva de produtos avaliados pela equipe de jornalistas contratados para o projeto, destacam-se videogames e acessórios para os principais tipos de console, além de televisores, eletrodomésticos e produtos para cuidados pessoais.

Variedade

O site também cobrirá, com o tempo, todas as frentes de consumo. Qualquer produto que esteja sendo pesquisado com frequência notável pelos usuários da internet brasileira, conforme as tendências apontadas pelos sites de busca, entrará na lista de prioridades do Estadão Recomenda.

Os resultados das análises feitas pelos jornalistas serão publicados conforme dois modelos: comparativos, com o cotejamento de funcionalidades, eficiência e usabilidade de produtos concorrentes; e avaliações, com descritivos que dissecam as características do objeto ou serviço, oferecendo ao consumidor a possibilidade de conhecer a oferta em detalhes antes de tomar a decisão de compra.

Em casos especiais, de ofertas com características mais complexas, o Estadão Recomenda também vai exibir vídeos que ajudem a eliminar qualquer dúvida do potencial comprador.

Continua após a publicidade

Controle de qualidade

Muitos consumidores já se habituaram a buscar na internet informações, resenhas e descritivos sobre produtos que têm intenção de comprar. Mais recentemente, muitos dos chamados influencers também passaram a postar suas análises sobre determinados produtos e, paralelamente, vários criaram canais com a experiência de unpack, termo inglês que descreve o ato de abrir uma embalagem e examinar seu conteúdo.

Estadão Recomenda terá resultados das análises feitas pelos jornalistas em dois modelos: comparativos e avaliações. Foto: Pixabay

O projeto Recomenda pretende atender a esse público com a garantia de isenção e de jornalismo de qualidade que caracterizam os 147 anos de O Estado de S. Paulo. Trata-se, portanto, de uma ampliação de possibilidades na internet brasileira. A indicação dos portais que vendem os produtos é uma facilidade extra para os consumidores e inclui parceiros de negócios e também marketplaces sem relação comercial com o site.

Para Paulo Pessoa, diretor comercial do Estadão, o Estadão Recomenda surge para ser referência nesse universo. “Identificamos uma excelente oportunidade de reforçar o Estadão como uma fonte de informação segura para o nosso público”, diz Pessoa. “Teremos opiniões e considerações sobre produtos reais, com conteúdo de confiança para nossa audiência.”

A agência e empresa de consultoria digital Zmes foi parceira do Estadão no desenvolvimento do projeto e caracteriza o Recomenda como uma plataforma de curadoria, avaliação e recomendação que busca ajudar o consumidor na tomada de decisões.

Marcelo Tripoli, CEO e fundador da Zmes, avalia o trabalho como uma proposta pela qual as empresas de mídia podem atender mais amplamente sua audiência qualificada. “A transformação digital leva as empresas de informação a buscar novos modelos de negócio”, afirma.

Continua após a publicidade

“O Estadão Recomenda é um exemplo dessa visão contemporânea de criar um produto digital com valor para o leitor e que, ao mesmo tempo, gera novas possibilidades comerciais para a empresa.”