Estadão e FGV/Ibre fazem I Seminário de Análise Conjuntural de 2025; acompanhe ao vivo

O Estadão e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) realizam nesta quinta-feira, 13, às 10h, o I Seminário de Análise Conjuntural de 2025 para debater o cenário econômico do Brasil e do mundo. O evento terá transmissão online.

Em 2025, o cenário é difícil para a economia brasileira. Há uma elevada incerteza fiscal, os juros estão elevados, e a inflação permanece acima do teto da meta. A expectativa é de que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro desacelere em relação ao avanço de 3,4% observado no ano passado.





No mundo, há também um grande incerteza com o início da gestão de Donald Trump nos Estados Unidos.

Participam do debate Armando Castelar, pesquisador associado do FGV/Ibre; José Júlio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários do FGV/Ibre; e Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro FGV/Ibre. A moderação é de Luiz Gerbelli, repórter do Estadão.

Publicidade