Estadão realiza evento nesta segunda-feira com Roberto Campos Neto e CEO da B3, Gilson Finkelsztain

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o CEO da B3, Gilson Finkelsztain, participam, na próxima segunda-feira, 23, de debate sobre o cenário econômico brasileiro.

O evento presencial “Quais os rumos da economia do País” é organizado pelo B3 Bora Investir, site de notícias e conteúdo educacional produzido pela Bolsa em parceria com o Estadão. Ele será realizado no auditório da sede do Estadão em São Paulo e está com inscrições abertas.

O debate acontece num momento desafiador no cenário externo em que a inflação global parou de cair e de incertezas agravadas pela guerra de Israel contra o Hamas e o seu impacto na economia mundial. No cenário interno, a política fiscal segue norteando o debate sobre o processo de queda dos juros, que começou em agosto.

O governo precisa conseguir aprovar no Congresso as medidas de arrecadação propostas pelo governo para dar sustentabilidade ao novo arcabouço fiscal e buscar o cumprimento da meta fiscal de zerar o déficit das contas públicas.

Quem quiser acompanhar as palestras e discussões também poderá assistir ao evento ao vivo pelas redes sociais do Estadão e da B3. O debate começa às 15h.

Campos Neto falará sobre o cenário econômico brasileiro e internacional e a agenda de inovação promovida pela autoridade monetária, conhecida como Agenda BC#, que inclui avanços no Pix e o Drex, o projeto de moeda digital do real que deverá estar pronto em até um ano e meio. O Pix já é mais popular que todos os outros meios de pagamentos no Brasil.

Na semana passada, a ferramenta atingiu cerca de 170 milhões de transações em apenas um dia. Já CEO da B3, Gilson Finkelsztain, vai falar sobre evolução do mercado de capitais e as perspectivas para o ano de 2024.

Após as palestras, haverá um bate-papo dos convidados mediado pela jornalista Adriana Fernandes, repórter especial e colunista de economia do Estadão.