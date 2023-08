Estadão Summit discute as rotas da descarbonização

O diagnóstico do paciente, no caso, o planeta Terra, é recheado de notícias ruins. Devido ao excesso de carbono na atmosfera, existe um risco alto de que mudanças sistêmicas ocorram nas próximas décadas, alterando a qualidade de vida de todos. Incluindo, claro, dos seres humanos.

Por causa do petróleo usado nos combustíveis, a redução das emissões veiculares em todo mundo é um dos remédios essenciais para o sistema não degringolar de vez. Mas ainda não existe um consenso de como essa medicação precisa ser aplicada.

Como será discutido durante o Estadão Summit Indústria Automotiva nesta quinta-feira, 10, existe um consenso de que a solução passa, necessariamente, pela eletrificação das frotas veiculares. Mas, neste caso, o caminho para chegar lá continua em aberto.

Países como o Brasil e a Índia, entretanto, apresentam um diferencial nesse processo de transição. Como não existem meios ainda, principalmente econômicos, para tornar toda a frota do mundo 100% elétrica, veículos híbridos vão ser parte da solução por um bom tempo.

Mas como também não adianta fazer veículos derivados de petróleo e elétricos ao mesmo tempo, o etanol e o hidrogênio verde entram como as grandes atrações dessa transição, para estarem ao lado da eletricidade.

A principal sessão do evento híbrido que vai discutir essa problemática (as inscrições estão abertas para quem quiser acompanhar remotamente quanto para quem preferir ir até o auditório da Unibes Cultural, na rua Oscar Freire, 2.500, ao lado do Metrô Sumaré) reunirá, às 10h30 da manhã, cinco especialistas no assunto.

Estarão no debate Evandro Gussi, presidente da Única; Flávia Consoni, professora do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp; Gustavo Noronha, diretor de Eletromobilidade da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva; João Irineu Medeiros, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellatins para a América do Sul; e Paulo Roberto Cardamone, CEO da Bright Consulting.

Durante todo o dia de discussão, outros temas envolvendo o setor automobilístico estarão em pauta. Entre eles, os impactos da chegada do 5G no mercado de automóveis. Em um futuro ainda certo, principalmente no Brasil, onde a implantação da tecnologia anda devagar — e ainda existe a questão do poder aquisitivo da população para a compra de celulares cada vez mais modernos — dirigir com auxílio da eficiência do 5G será mais seguro e confortável.

Ideias interessantes estão ainda no plano mais teórico do que no mundo real. Os veículos, por exemplo, poderão estar conectados a outros carros e até aos sistemas de semáforos das cidades. Com isso, é factível imaginar que existirão à disposição dos usuários sistemas em funcionamento para ajudar na redução dos congestionamentos e dos acidentes de trânsito em geral. Ou, então, mapas mais realistas, em 3D, para se chegar àquele endereço mais difícil de achar. Outro ponto pode ser o fim definitivo de botões ou clicks. Tudo será via comando de voz, para quem preferir.

O Estadão Summit será aberto pelo keynote speaker Besaliel Botelho, ex-presidente da Bosch e atual membro do conselho da companhia. O encerramento, para quem estiver no auditório da zona oeste paulistana, será da cantora Tiê. O cardápio ainda inclui discussões sobre carro autônomos e veículos voadores. Será que eles estão chegando para voar entre nós?

