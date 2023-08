Estadão Summit debate a disrupção dos carros autônomos

Os chamados pilotos automáticos, apesar de monitorados por humanos, já são uma realidade em trens e em parte de percursos aéreos. Mas quando eles realmente devem desembarcar de vez em larga escala nos automóveis que circulam pelas grandes cidades brasileiras e mundiais?

Essa é uma das perguntas que será debatida na quinta-feira, 10, durante o Estadão Summit Indústria Automotiva. Na mesa específica desse tema estarão três especialistas no assunto: André de Souza Mendes (professor de Engenharia Mecânica do Centro Universitário FEI), Renato Coutinho (gerente de Desenvolvimento e Negócios IoT & 5G da TIM) e Sergio Avelleda (Coordenador de Mobilidade Urbana do Laboratório Arquitetura do Futuro de Cidades do Insper).

De um lado, é uma tecnologia que pode reduzir a quantidade de acidentes e trazer mais conforto aos usuários. De outro, é um tema que ainda precisa passar por muitos avanços, principalmente na área de regulação. Quem será, por exemplo, responsabilizado por uma eventual morte de trânsito? Até a questão ambiental pode pesar na conta, porque carros autônomos podem emitir menos poluentes por serem melhor regulados.

Diante de tudo isso, não chega a surpreender que uma pesquisa publicada este ano pela AAA, o setor de veículos dos Estados Unidos, tenha apontado que 68% dos americanos têm medo dos carros autônomos. Um número superior aos 55% registrados na mesma enquete feita em 2022.

Outro tema igualmente instigante na pauta do summit será o dos carros voadores. Uma solução que deverá ser útil tanto para transporte de pessoas quanto para o atendimento de emergências.

Seja para o socorro rápido, seja para o deslocamento de órgãos para transplantes, os chamados eVTOLs poderão ser de grande serventia. Segundo a EVE, subsidiária da Embraer, um voo entre a avenida Paulista e o aeroporto de Cumbica, por exemplo, poderá ser feito em cerca de 30 a 40 minutos, pelo preço equivalente ao de um táxi.

Esse tema, na quinta-feira, estará a cargo de Roberta Andreoli (advogada especialista em direito aeronáutico e regulatório) e Samuel Salomão (fundador da Speedbird Aero).

Em outra sessão do evento híbrido, o tema será o uso do etanol nas rotas de descarbonização. O debate reunirá, às 10h30, cinco especialistas no assunto.

Os participantes serão Evandro Gussi, presidente da Única; Flávia Consoni, professora do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp; Gustavo Noronha, diretor de Eletromobilidade da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva; João Irineu Medeiros, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellatins para a América do Sul; e Paulo Roberto Cardamone, CEO da Bright Consulting.

O Estadão Summit será aberto pelo keynote speaker Besaliel Botelho, ex-presidente da Bosch e atual membro do conselho da companhia, e terá o encerramento, só para quem estiver ao vivo no auditório da zona oeste paulistana, da cantora Tiê.

O cardápio ainda apresenta discussões sobre o impacto da tecnologia 5G nos automóveis. Será que dispositivos mais rápidos e eficientes estão chegando para diminuir os congestionamentos? E aqueles mapas 3D sensacionais, ao lado do volante?

As inscrições para todo o dia de evento estão abertas tanto para as pessoas que vão acompanhar os painéis remotamente quanto para quem preferir ir até o auditório da Unibes Cultural, na rua Oscar Freire, 2500, ao lado do Metrô Sumaré.