‘Estadão’ vence principal premiação do setor gráfico brasileiro

O Estadão venceu o Prêmio Fernando Pini de Excelência Gráfica, considerado a principal premiação do setor gráfico brasileiro e uma das mais reconhecidas no mundo, na categoria Jornais Diários impressos em Coldset. O resultado foi divulgado na terça-feira, 29.

O júri, que avaliou a qualidade gráfica e o design de periódicos de todo o País, reconheceu a edição de 15 de novembro de 2021 do jornal como a vencedora da edição comemorativa de 30 anos da premiação.

Diretor industrial do Estadão, José Odair Bertoni afirma que a premiação é o reconhecimento do trabalho de toda a equipe do jornal. Para ele, a edição deste ano do prêmio foi especial pela capacidade técnica dos concorrentes.

Criado em 1991, o concurso estava previsto para ocorrer em 2020, mas teve de ser adiado por causa das restrições impostas pela pandemia de covid-19. A cerimônia, realizada no Clube Círculo Militar, é promovida pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) com coordenação técnica da Faculdade Senai Theobaldo de Nigris.

Ao todo, o concurso considera 60 categorias de produtos e premia empresas gráficas, designers e fornecedores de equipamentos e insumos gráficos. Além de jornais, o prêmio avalia embalagens, livros, revistas e impressos promocionais de empresas de grande, médio ou pequeno porte e o trabalho de designers, publicitários e diretores de arte que atuam diretamente com o setor gráfico.

Estadão ganha premiação gráfica Foto: Werther Santana/Estadão

Em 1995, a premiação incorporou o nome de Fernando Pini, considerado um dos principais técnicos do mercado gráfico na América Latina, que morreu naquele ano.

Ao longo das três décadas de história do prêmio, foram mais de 25 mil trabalhos inscritos e avaliados pela comissão. Das 17 edições em que concorreu, o Estadão venceu em 13 delas.

“A partir de amanhã, a gente já começa a olhar para a próxima edição do jornal. Se tiver uma combinação bacana de imagens, diagramação e qualidade de impressão, nós já guardamos para a próxima edição do prêmio”, diz Bertoni.